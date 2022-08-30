https://ria.ru/20220830/dnr-1813216926.html

ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку

ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 30.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска во вторник за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:00

2022-08-30T17:00

2022-08-30T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

горловка

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.45 – населенный пункт Заря – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города два мирных жителя погибли и шесть пострадали в Петровском районе, еще двое получили ранения в Киевском районе.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.

https://ria.ru/20220830/dnr-1813203276.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

горловка

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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, горловка