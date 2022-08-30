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ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку
ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 30.08.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска во вторник за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:00
2022-08-30T17:00
2022-08-30T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
горловка
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска во вторник за десять минут обстреляли Кировский район Донецка и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 15.45 – населенный пункт Заря – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили в общей сложности десять мин калибром 120 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о десяти обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города два мирных жителя погибли и шесть пострадали в Петровском районе, еще двое получили ранения в Киевском районе.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
https://ria.ru/20220830/dnr-1813203276.html
донецк (днр)
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донецкая народная республика
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Горловка
ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку
В ДНР сообщили об обстрелах ВСУ Донецка и Новобахмутовки снарядами калибром 152 миллиметра