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Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
В Московской области с начала года 110 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:25
2022-08-30T14:25
2022-08-30T14:25
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В Московской области с начала года 110 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей."Даже после выздоровления пациенты отмечают наличие различных осложнений. Болезнь может спровоцировать развитие патологий сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после выздоровления необходимо пройти профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и назначить лечение", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220826/sotsipoteka-1812368454.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье), коронавирус в россии
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России