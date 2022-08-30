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Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220830/dispanserizatsiya-1813147851.html
Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022
Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
В Московской области с начала года 110 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T14:25
2022-08-30T14:25
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В Московской области с начала года 110 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей."Даже после выздоровления пациенты отмечают наличие различных осложнений. Болезнь может спровоцировать развитие патологий сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после выздоровления необходимо пройти профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и назначить лечение", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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Артем Смирнов
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), коронавирус в россии
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России
14:25 30.08.2022
 

Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

© РИА Новости / Виталий ТимкивВрач-рентгенолог во время проведения обследования пациента
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Врач-рентгенолог во время проведения обследования пациента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В Московской области с начала года 110 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.
Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
33 медработника Подмосковья получили свидетельства на Соципотеку - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:09Новости Подмосковья
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"Даже после выздоровления пациенты отмечают наличие различных осложнений. Болезнь может спровоцировать развитие патологий сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после выздоровления необходимо пройти профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и назначить лечение", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в России
 
 
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