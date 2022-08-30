https://ria.ru/20220830/dispanserizatsiya-1813147851.html

Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19 - РИА Новости, 30.08.2022

Почти 110 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19

В Московской области с начала года 110 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном Минздраве. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T14:25

2022-08-30T14:25

2022-08-30T14:25

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802025240_0:258:3040:1968_1920x0_80_0_0_2a4d46bc393041d58cbbd420e66a81e3.jpg

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В Московской области с начала года 110 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса, сообщили в региональном Минздраве.Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие. При необходимости пациент может быть направлен на второй этап углубленной диспансеризации - компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей."Даже после выздоровления пациенты отмечают наличие различных осложнений. Болезнь может спровоцировать развитие патологий сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после выздоровления необходимо пройти профилактический осмотр, в ходе которого специалисты смогут выявить нарушения в работе организма и назначить лечение", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220826/sotsipoteka-1812368454.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье), коронавирус в россии