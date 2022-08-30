https://ria.ru/20220830/chs-1813083996.html
На западе Камчатки ввели режим ЧС
На западе Камчатки ввели режим ЧС - РИА Новости, 30.08.2022
На западе Камчатки ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня объявили в Соболевском районе Камчатского края, где вечером в понедельник из берегов вышла река Большая... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T11:13
2022-08-30T11:13
2022-08-30T11:13
происшествия
соболевский район
камчатский край
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня объявили в Соболевском районе Камчатского края, где вечером в понедельник из берегов вышла река Большая Воровская, сообщили в прокуратуре региона.Река Большая Воровская в Соболевском районе начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево — Устьевое. Во вторник была закрыта трасса Соболево – Кировский, которая тоже ушла под воду. Днем во вторник в селе развернули пункт временного размещения. По данным прокуратуры Камчатского края, к вечеру вторника в селе подтоплены 36 дворов, школа и детский сад."Главой Соболевского района объявлен режим ЧС муниципального уровня", - говорится в сообщении прокуратуры.В ведомстве добавили, что в районе открыта горячая линия для пострадавших от паводка."Организована проверка исполнения требований законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера", — добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220825/sochi-1812021400.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, соболевский район, камчатский край, россия
Происшествия, Соболевский район, Камчатский край, Россия
На западе Камчатки ввели режим ЧС
В Соболевском районе Камчатского края, где затопило 36 дворов, ввели режим ЧС
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня объявили в Соболевском районе Камчатского края, где вечером в понедельник из берегов вышла река Большая Воровская, сообщили в прокуратуре региона.
Река Большая Воровская в Соболевском районе
начала разливаться вечером в понедельник. К концу дня из-за затопленной проезжей части дорожные службы закрыли проезд на трассе Соболево — Устьевое. Во вторник была закрыта трасса Соболево – Кировский, которая тоже ушла под воду. Днем во вторник в селе развернули пункт временного размещения. По данным прокуратуры Камчатского края
, к вечеру вторника в селе подтоплены 36 дворов, школа и детский сад.
"Главой Соболевского района объявлен режим ЧС муниципального уровня", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве добавили, что в районе открыта горячая линия для пострадавших от паводка.
"Организована проверка исполнения требований законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера", — добавили в прокуратуре.