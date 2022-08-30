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В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере - РИА Новости, 30.08.2022
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В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере
В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере - РИА Новости, 30.08.2022
В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере
Городской совет Амстердама согласился временно предоставить размещение по меньшей мере 1 тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:58
2022-08-30T19:58
амстердам
нидерланды
в мире
беженцы
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Городской совет Амстердама согласился временно предоставить размещение по меньшей мере 1 тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для соискателей убежища, сообщает новостной портал NLTimes.Отмечается, что беженцы смогут разместиться на круизном лайнере в Амстердаме с 1 октября по меньшей мере на шесть месяцев. Расходы по их размещению возьмет на себя правительство Нидерландов.Амстердам стал вторым городом в Нидерландах после Велзен-Норда, разрешившим принять соискателей убежища на лайнере. Предоставлять им ночлег на кораблях решили из-за возникшей в Нидерландах острой нехватки мест размещения для беженцев.В настоящее время на лайнер в Амстердаме пустят 1 тысячу человек, однако не исключено, что в дальнейшем число размещенных там лиц вырастет до 1,5 тысячи. Как заявили городские власти, это будет решено в ближайшие месяцы.По данным издания, в настоящее время в Амстердаме находятся 2100 беженцев, не считая украинских.Ранее голландские СМИ сообщали, что около 700 беженцам в Нидерландах пришлось ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения.
https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813044325.html
https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html
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амстердам, нидерланды, в мире, беженцы
Амстердам, Нидерланды, В мире, Беженцы
19:58 30.08.2022
 
В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере

В Амстердаме решили разместить тысячу беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест

© Pixabay / huems04 Круизный лайнер
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Pixabay / huems04
Круизный лайнер . Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 авг - РИА Новости. Городской совет Амстердама согласился временно предоставить размещение по меньшей мере 1 тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для соискателей убежища, сообщает новостной портал NLTimes.
Отмечается, что беженцы смогут разместиться на круизном лайнере в Амстердаме с 1 октября по меньшей мере на шесть месяцев. Расходы по их размещению возьмет на себя правительство Нидерландов.
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Амстердам стал вторым городом в Нидерландах после Велзен-Норда, разрешившим принять соискателей убежища на лайнере. Предоставлять им ночлег на кораблях решили из-за возникшей в Нидерландах острой нехватки мест размещения для беженцев.
В настоящее время на лайнер в Амстердаме пустят 1 тысячу человек, однако не исключено, что в дальнейшем число размещенных там лиц вырастет до 1,5 тысячи. Как заявили городские власти, это будет решено в ближайшие месяцы.
По данным издания, в настоящее время в Амстердаме находятся 2100 беженцев, не считая украинских.
Ранее голландские СМИ сообщали, что около 700 беженцам в Нидерландах пришлось ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения.
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АмстердамНидерландыВ миреБеженцы
 
 
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