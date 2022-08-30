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Венгрия приняла миллион беженцев с Украины
Венгрия приняла миллион беженцев с Украины - РИА Новости, 30.08.2022
Венгрия приняла миллион беженцев с Украины
Число беженцев с Украины, принятых Венгрией, достигло миллиона, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T19:47
2022-08-30T19:47
2022-08-30T19:50
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Число беженцев с Украины, принятых Венгрией, достигло миллиона, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."Мы приняли уже 1 миллион беженцев с Украины. Мы постоянно проводим крупнейшую в истории нашей страны гуманитарную миссию", - сказал Сийярто перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась на сервисах Евросоюза.Он отметил, что надеется на то, что на заседании участники "сконцентрируются на решениях, направленных на мир" и "мы не столкнемся с предложениями, которые привели бы к эскалации". "Мир - наша цель номер один, мир как можно скорее", - добавил министр.Ранее Сийярто заявил, что на заседании глав МИД ЕС попросит Европу прекратить действия, направленные на эскалацию украинского конфликта.
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в мире, украина, европа, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Евросоюз
19:47 30.08.2022 (обновлено: 19:50 30.08.2022)
Венгрия приняла миллион беженцев с Украины
Глава МИД Сийярто заявил, что Венгрия приняла миллион украинских беженцев