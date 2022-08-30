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Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение

Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение - РИА Новости, 30.08.2022

Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение

Украинские беженцы в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, пишет The Guardian. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T02:03

2022-08-30T02:03

2022-08-30T02:03

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украина

беженцы

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские беженцы в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, пишет The Guardian.В частности, как утверждается в публикации, поиск жилья для многих из них превращается в "порочный круг", поскольку они не могут платить большие депозиты и у них нет опыта общения с арендодателями или приобретения добровольного поручителя."Есть украинцы, у которых есть деньги, чтобы ежемесячно платить за квартиру, но их просят оплатить депозит от шести до двенадцати месяцев вперед. Это большие деньги, поэтому не многие украинцы могут себе это позволить", - приводит издание слова беженки из Киева Ольги Плющ. "Сейчас сложилась очень неопределенная ситуация. Многие семьи находятся в очень трудном положении", - пожаловалась она.Сама Плющ столкнулась с жилищной дилеммой, потому что ее спонсор уезжает из Лондона. У ее 12-летней дочери есть место в школе в Лондоне, но она не смогла получить место в образовательном учреждении в городе, куда переезжает хозяин ее жилья.Украинка Ольга Апрямова, в свою очередь, рассказала, что при каждом просмотре квартиры арендодатели говорят ей, что жилье в аренду беженцам не сдадут.Женщина также не может работать по своей профессии – пластический хирург. Для трудоустройства ей необходимо пройти многочисленные экзамены и курсы переподготовки.Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы из Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, великобритания, украина, беженцы