Рейтинг@Mail.ru
Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение - РИА Новости, 30.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220830/bezhentsy-1813044325.html
Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение
Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение - РИА Новости, 30.08.2022
Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение
Украинские беженцы в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, пишет The Guardian. РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T02:03
2022-08-30T02:03
в мире
великобритания
украина
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782747543_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_798e65d4847bc8c13073d761c23409ed.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские беженцы в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, пишет The Guardian.В частности, как утверждается в публикации, поиск жилья для многих из них превращается в "порочный круг", поскольку они не могут платить большие депозиты и у них нет опыта общения с арендодателями или приобретения добровольного поручителя."Есть украинцы, у которых есть деньги, чтобы ежемесячно платить за квартиру, но их просят оплатить депозит от шести до двенадцати месяцев вперед. Это большие деньги, поэтому не многие украинцы могут себе это позволить", - приводит издание слова беженки из Киева Ольги Плющ. "Сейчас сложилась очень неопределенная ситуация. Многие семьи находятся в очень трудном положении", - пожаловалась она.Сама Плющ столкнулась с жилищной дилеммой, потому что ее спонсор уезжает из Лондона. У ее 12-летней дочери есть место в школе в Лондоне, но она не смогла получить место в образовательном учреждении в городе, куда переезжает хозяин ее жилья.Украинка Ольга Апрямова, в свою очередь, рассказала, что при каждом просмотре квартиры арендодатели говорят ей, что жилье в аренду беженцам не сдадут.Женщина также не может работать по своей профессии – пластический хирург. Для трудоустройства ей необходимо пройти многочисленные экзамены и курсы переподготовки.Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы из Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220827/britaniya-1812454741.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782747543_459:0:2756:1723_1920x0_80_0_0_7d61e8118096763f1e3b2e4a30a35b9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, беженцы
В мире, Великобритания, Украина, Беженцы
02:03 30.08.2022
 
Украинские беженцы в Британии пожаловались на бедственное положение

Guardian: украинские беженцы в Британии столкнулись с бедственным положением и трудностями

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские беженцы в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, пишет The Guardian.
В частности, как утверждается в публикации, поиск жилья для многих из них превращается в "порочный круг", поскольку они не могут платить большие депозиты и у них нет опыта общения с арендодателями или приобретения добровольного поручителя.
"Есть украинцы, у которых есть деньги, чтобы ежемесячно платить за квартиру, но их просят оплатить депозит от шести до двенадцати месяцев вперед. Это большие деньги, поэтому не многие украинцы могут себе это позволить", - приводит издание слова беженки из Киева Ольги Плющ. "Сейчас сложилась очень неопределенная ситуация. Многие семьи находятся в очень трудном положении", - пожаловалась она.
Сама Плющ столкнулась с жилищной дилеммой, потому что ее спонсор уезжает из Лондона. У ее 12-летней дочери есть место в школе в Лондоне, но она не смогла получить место в образовательном учреждении в городе, куда переезжает хозяин ее жилья.
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 01:30
Британка приняла у себя украинцев и горько об этом пожалела
Украинка Ольга Апрямова, в свою очередь, рассказала, что при каждом просмотре квартиры арендодатели говорят ей, что жилье в аренду беженцам не сдадут.
Женщина также не может работать по своей профессии – пластический хирург. Для трудоустройства ей необходимо пройти многочисленные экзамены и курсы переподготовки.
"Я не могу ни на кого обижаться. У меня нет на это сил. Я просто пытаюсь выжить", - заявила она.
Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы из Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он уточнил, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Москве.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреВеликобританияУкраинаБеженцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала