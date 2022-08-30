В Белоруссии задержали жителя Гомельского района за измену государству
Генпрокуратура Белоруссии: жителя Гомельского района задержали за измену государству
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на улице в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске. Архивное фото
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Житель Гомельской области Белоруссии заключён под стражу по делу об измене государству, сообщается во вторник на сайте белорусской Генпрокуратуры.
"Прокуратура Гомельской области санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летнего жителя Гомельского района – ему инкриминирована измена государству", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, мужчина, находясь на территории Гомельского и Речицкого районов на юге Белоруссии," умышлено оказал помощь иностранному государству в проведении деятельности, заведомо направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" .
"В частности, (он) собирал, фиксировал и анализировал информацию разведывательного характера об объектах военной инфраструктуры и техники, в том числе о белорусских военных объектах. Впоследствии с использованием мессенджера Telegram передал полученную информацию в чат-бот, контролируемый иностранной организацией", - говорится в сообщении.
За измену государству мужчине грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом или без штрафа.
"Уголовное дело находится в производстве следственного отдела управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гомельской области", - отмечается в сообщении.