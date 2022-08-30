https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813194860.html

В Белоруссии задержали жителя Гомельского района за измену государству

В Белоруссии задержали жителя Гомельского района за измену государству - РИА Новости, 30.08.2022

В Белоруссии задержали жителя Гомельского района за измену государству

Житель Гомельской области Белоруссии заключён под стражу по делу об измене государству, сообщается во вторник на сайте белорусской Генпрокуратуры. РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T16:15

2022-08-30T16:15

2022-08-30T16:15

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МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Житель Гомельской области Белоруссии заключён под стражу по делу об измене государству, сообщается во вторник на сайте белорусской Генпрокуратуры."Прокуратура Гомельской области санкционировала применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 32-летнего жителя Гомельского района – ему инкриминирована измена государству", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, мужчина, находясь на территории Гомельского и Речицкого районов на юге Белоруссии," умышлено оказал помощь иностранному государству в проведении деятельности, заведомо направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" ."В частности, (он) собирал, фиксировал и анализировал информацию разведывательного характера об объектах военной инфраструктуры и техники, в том числе о белорусских военных объектах. Впоследствии с использованием мессенджера Telegram передал полученную информацию в чат-бот, контролируемый иностранной организацией", - говорится в сообщении.За измену государству мужчине грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом или без штрафа."Уголовное дело находится в производстве следственного отдела управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Гомельской области", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813165723.html

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в мире, белоруссия, гомельская область