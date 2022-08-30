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В Белоруссии станет меньше партий - РИА Новости, 30.08.2022
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В Белоруссии станет меньше партий
В Белоруссии станет меньше партий - РИА Новости, 30.08.2022
В Белоруссии станет меньше партий
В Белоруссии станет меньше партий, останутся только те, которые что-либо из себя представляют, заявил во вторник журналистам глава администрации президента... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T15:02
2022-08-30T15:02
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. В Белоруссии станет меньше партий, останутся только те, которые что-либо из себя представляют, заявил во вторник журналистам глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что партии в стране должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, обозначенному Всебелорусским народным собранием, иначе будут ликвидированы."Конечно же, изменения будут, и вот тот анализ предварительный, который проведен, показывает, что, наверно, партийное поле будет несколько уже, но зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют, о которых знают наши граждане. О многих партиях-то и не знают", - сказал Сергеенко по итогам совещания у президента на тему партийного строительства и развития гражданского общества. Видео размещено в Telegram-канале агентства Белта.Он также сообщил, что задача законопроекта заключается в совершенствовании деятельности партий, она должна быть не "бумажная", а за ней "должны стоять конкретные люди, должна стоять конкретная работа по привлечению тех или иных людей в ряды партии, и, соответственно, выработка программы".
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
15:02 30.08.2022
 
В Белоруссии станет меньше партий

Глава администрации президента Белоруссии Сергеенко: в стране станет меньше партий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. В Белоруссии станет меньше партий, останутся только те, которые что-либо из себя представляют, заявил во вторник журналистам глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что партии в стране должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, обозначенному Всебелорусским народным собранием, иначе будут ликвидированы.
"Конечно же, изменения будут, и вот тот анализ предварительный, который проведен, показывает, что, наверно, партийное поле будет несколько уже, но зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют, о которых знают наши граждане. О многих партиях-то и не знают", - сказал Сергеенко по итогам совещания у президента на тему партийного строительства и развития гражданского общества. Видео размещено в Telegram-канале агентства Белта.
Он также сообщил, что задача законопроекта заключается в совершенствовании деятельности партий, она должна быть не "бумажная", а за ней "должны стоять конкретные люди, должна стоять конкретная работа по привлечению тех или иных людей в ряды партии, и, соответственно, выработка программы".
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