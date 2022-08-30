В Белоруссии станет меньше партий
Глава администрации президента Белоруссии Сергеенко: в стране станет меньше партий
Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 30 авг – РИА Новости. В Белоруссии станет меньше партий, останутся только те, которые что-либо из себя представляют, заявил во вторник журналистам глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что партии в стране должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, обозначенному Всебелорусским народным собранием, иначе будут ликвидированы.
"Конечно же, изменения будут, и вот тот анализ предварительный, который проведен, показывает, что, наверно, партийное поле будет несколько уже, но зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют, о которых знают наши граждане. О многих партиях-то и не знают", - сказал Сергеенко по итогам совещания у президента на тему партийного строительства и развития гражданского общества. Видео размещено в Telegram-канале агентства Белта.
Он также сообщил, что задача законопроекта заключается в совершенствовании деятельности партий, она должна быть не "бумажная", а за ней "должны стоять конкретные люди, должна стоять конкретная работа по привлечению тех или иных людей в ряды партии, и, соответственно, выработка программы".
24 августа, 18:01Лукашенко: Белоруссия выстояла в 2020 году, но расслабляться рано