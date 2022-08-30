https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813165723.html

В Белоруссии станет меньше партий

В Белоруссии станет меньше партий - РИА Новости, 30.08.2022

В Белоруссии станет меньше партий

В Белоруссии станет меньше партий, останутся только те, которые что-либо из себя представляют, заявил во вторник журналистам глава администрации президента... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T15:02

2022-08-30T15:02

2022-08-30T15:02

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. В Белоруссии станет меньше партий, останутся только те, которые что-либо из себя представляют, заявил во вторник журналистам глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что партии в стране должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, обозначенному Всебелорусским народным собранием, иначе будут ликвидированы."Конечно же, изменения будут, и вот тот анализ предварительный, который проведен, показывает, что, наверно, партийное поле будет несколько уже, но зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют, о которых знают наши граждане. О многих партиях-то и не знают", - сказал Сергеенко по итогам совещания у президента на тему партийного строительства и развития гражданского общества. Видео размещено в Telegram-канале агентства Белта.Он также сообщил, что задача законопроекта заключается в совершенствовании деятельности партий, она должна быть не "бумажная", а за ней "должны стоять конкретные люди, должна стоять конкретная работа по привлечению тех или иных людей в ряды партии, и, соответственно, выработка программы".

https://ria.ru/20220824/lukashenko-1811917464.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко