https://ria.ru/20220830/belorussiya-1813111877.html

Лукашенко потребовал от партий следовать курсу Всебелорусского собрания

Лукашенко потребовал от партий следовать курсу Всебелорусского собрания - РИА Новости, 30.08.2022

Лукашенко потребовал от партий следовать курсу Всебелорусского собрания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что партии в стране должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, обозначенному... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:51

2022-08-30T12:51

2022-08-30T13:19

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что партии в стране должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, обозначенному Всебелорусским народным собранием, иначе будут ликвидированы."Как определить, правильно действуют партии или нет? У нас прекрасная есть организация - Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество. ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться. Ушли влево, вправо - партия или общественное движение должно быть ликвидировано", - сказал Лукашенко на совещании по законопроектам о гражданском обществе и о деятельности политических партий и других общественных объединений. Слова президента приводит его пресс-служба.Лукашенко считает, что только при соблюдении данного принципа можно "удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках". "Это как предложение в законопроект. Мы с вами это обсудим, и если это приемлемо, это будет хорошая дорожная карта для, допустим, министра юстиции", - отметил он.В противном случае, продолжил президент, страну опять одни будут тянуть на запад, другие - на восток, третьи - на юг или север. "Мы будем телепаться, относительно небольшая страна с небольшим населением, и не будем знать, куда нам идти. И вообще можем пойти в обратную сторону. Поэтому генеральная линия. Да, не одна партия, несколько, но придерживайтесь вот этого курса. Вы можете более либеральными быть, а вы более консервативными, пожалуйста, но курс должен быть определен. Это просто мои размышления. А вы посмотрите", - поручил Лукашенко. Он добавил, что основным условием регистрации и деятельности общественных объединений, политических партий должны стать их конструктивные партнерские отношения с властью."В данном вопросе важен четкий подход: гражданскому обществу необходимо соотносить свои действия с государственной политикой … Поэтому следует внедрять различные формы взаимодействия государственных и общественных структур. Высшей формой станет Всебелорусское народное собрание", - добавил президент.Лукашенко обратил внимание, что находятся и те, кто под видом социальных, благотворительных, культурных проектов пытается вовлечь белорусов в продвижение интересов вообще других государств."Мы это видели в 2020 году. Таких людей и организации мы видим отчетливо и понимаем их цели. В этом вопросе недопустимы двоякие толкования либо лазейки для тех, кто по-прежнему спит и видит, как внедриться в гражданское общество и расшатать страну изнутри. Как раз этот вопрос и будет решен этим глобальным курсом, который будет одобрен Всебелорусским народным собранием", - заявил президент.В июле 2021 года по всей Белоруссии проходили обыски у правозащитников, активистов, журналистов, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности, после этого многие некоммерческие организации были ликвидированы. В СК Белоруссии тогда заявили, что ряд представителей негосударственных организаций и СМИ в стране причастны к теневому движению финансов из-за границы, неуплате налогов и финансированию протестной активности. По данным правозащитников, за год в Белоруссии были ликвидированы или оказались в стадии ликвидации 857 негосударственных организаций.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html

https://ria.ru/20220315/konstitutsiya-1778175459.html

https://ria.ru/20220729/zagovor-1805906521.html

https://ria.ru/20220204/lukashenko-1771145024.html

белоруссия

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Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия