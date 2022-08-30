12:47 30.08.2022 (обновлено: 12:50 30.08.2022)
Массовые протесты в Багдаде. Прямая трансляция
В Багдаде продолжаются массовые протесты.
Ранее в "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада вспыхнули ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и пулеметы. Жертвами, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.
Причиной протестов стало объявление ас-Садр о прекращении своей политической деятельности в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства. Протестующие также собрались у Республиканского дворца — штаб-квартиры правительства Ирака, расположенную там же. Это привело к столкновениям между ними и силами правопорядка.
Ранее в "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада вспыхнули ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и пулеметы. Жертвами, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.
Причиной протестов стало объявление ас-Садр о прекращении своей политической деятельности в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства. Протестующие также собрались у Республиканского дворца — штаб-квартиры правительства Ирака, расположенную там же. Это привело к столкновениям между ними и силами правопорядка.