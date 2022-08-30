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Массовые протесты в Багдаде. Прямая трансляция

Массовые протесты в Багдаде. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.08.2022

Массовые протесты в Багдаде. Прямая трансляция

В Багдаде продолжаются массовые протесты.Ранее в "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада вспыхнули ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T12:47

2022-08-30T12:47

2022-08-30T12:50

в мире

ирак

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В Багдаде продолжаются массовые протесты.Ранее в "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада вспыхнули ожесточенные столкновения между подчиняющейся популярному шиитскому лидеру Муктаде ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и пулеметы. Жертвами, по данным телеканала "Аль-Джазира", ссылающегося на медицинские источники, стали 20 человек.Причиной протестов стало объявление ас-Садр о прекращении своей политической деятельности в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства. Протестующие также собрались у Республиканского дворца — штаб-квартиры правительства Ирака, расположенную там же. Это привело к столкновениям между ними и силами правопорядка.

ирак

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Ситуация в "зеленой зоне" Багдада, где продолжаются массовые протесты LIVE: Ситуация в "зеленой зоне" Багдада, где продолжаются массовые протесты 2022-08-30T12:47 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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