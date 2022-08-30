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Военно-транспортный самолет Y-20 КНР впервые представят авиасалоне в Европе - РИА Новости, 30.08.2022
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https://ria.ru/20220830/aviasalon-1813230956.html
Военно-транспортный самолет Y-20 КНР впервые представят авиасалоне в Европе
Военно-транспортный самолет Y-20 КНР впервые представят авиасалоне в Европе - РИА Новости, 30.08.2022
Военно-транспортный самолет Y-20 КНР впервые представят авиасалоне в Европе
Военно-транспортный самолет Y-20 китайской разработки впервые будет представлен на международном авиасалоне в Европе, сообщил 29 августа официальный... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:52
2022-08-30T17:52
россия-китай: главное
китай
народно-освободительная армия китая
европа
самолеты
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Военно-транспортный самолет Y-20 китайской разработки впервые будет представлен на международном авиасалоне в Европе, сообщил 29 августа официальный представитель военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ.В последние годы транспортные самолеты Y-20 совершали полеты по различным маршрутам в Азию, Африку, Европу и Океанию, доставляя за рубеж вакцины против COVID-19 для борьбы с пандемией и гуманитарную помощь в такие страны, как Тонга и Афганистан, заявил Шэнь Цзинькэ на Дне открытых дверей ВВС в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай).В ходе мероприятия пилоты тяжелого транспортного самолета продемонстрировали публике фигуры высшего пилотажа, показав превосходные характеристики воздушного судна.Транспортный самолет Y-20 отличается большой дальностью полета и высокой грузоподъемностью, являясь ведущим стратегическим оснащением ВВС НОАК.
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китай, народно-освободительная армия китая, европа, самолеты
Россия-Китай: Главное, Китай, Народно-освободительная армия Китая, Европа, Самолеты
17:52 30.08.2022
 

Военно-транспортный самолет Y-20 КНР впервые представят авиасалоне в Европе

© AFP 2022 / STRВоенно-транспортный самолет Y-20 КНР
Военно-транспортный самолет Y-20 КНР - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / STR
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Военно-транспортный самолет Y-20 китайской разработки впервые будет представлен на международном авиасалоне в Европе, сообщил 29 августа официальный представитель военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Шэнь Цзинькэ.
В последние годы транспортные самолеты Y-20 совершали полеты по различным маршрутам в Азию, Африку, Европу и Океанию, доставляя за рубеж вакцины против COVID-19 для борьбы с пандемией и гуманитарную помощь в такие страны, как Тонга и Афганистан, заявил Шэнь Цзинькэ на Дне открытых дверей ВВС в городе Чанчунь (провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай).
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
17:32Россия-Китай: Главное
В китайско-российском авиапатруле задействуют новейшие военные самолеты
В ходе мероприятия пилоты тяжелого транспортного самолета продемонстрировали публике фигуры высшего пилотажа, показав превосходные характеристики воздушного судна.
Транспортный самолет Y-20 отличается большой дальностью полета и высокой грузоподъемностью, являясь ведущим стратегическим оснащением ВВС НОАК.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайНародно-освободительная армия КитаяЕвропаСамолеты
 
 
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