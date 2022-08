https://ria.ru/20220830/avianosets-1813082661.html

ВМС Британии подтвердили, что у сломанного авианосца поврежден гребной вал

2022-08-30T11:09

2022-08-30T11:09

2022-08-30T13:43

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ВМС Великобритании подтвердили, что у авианосца HMS Prince of Wales, сломавшегося ранее вскоре после того, как он отошел от берегов страны, поврежден гребной вал."Вскоре после того, как корабль отплыл в субботу, была обнаружена механическая неисправность правого гребного вала. Я посетил корабль сегодня, чтобы лично увидеть, в чем состоит проблема, и как мы в Королевском флоте можем поработать вместе, чтобы убедиться, что корабль может успешно вернуться к выполнению своих задач. После первоначальной оценки, скорее всего, неисправность потребует ремонта, что может повлиять на программу судна", - заявил контр-адмирал Стив Мурхауз в видеосообщении, размещенном в Twitter-аккаунте ВМС.Как сообщает газета Telegraph, специалисты из ВМС все еще работают над определением степени серьезности неисправности, и не исключено возвращение авианосца в порт, что может включать длительную инспекцию в сухом доке. Отмечается, что ранее судно было перемещено с якорной стоянки Сэндаун в близлежащий Стокс-Бэй для более детального осмотра.На прошлой наделе телеканал Sky News сообщил, что новый британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью в 3 миллиарда фунтов стерлингов сломался вскоре после того, как отошел от берегов Британии для участия в учениях с США. Профильное издание Navy Lookout сообщало, что, по неподтвержденным данным, у авианосца может быть поврежден правый гребной вал.HMS Prince of Wales - второй из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth.

