https://ria.ru/20220830/avialesookhrana-1813219912.html

Глава СПЧ предложил усилить лесопожарные службы

Глава СПЧ предложил усилить лесопожарные службы - РИА Новости, 30.08.2022

Глава СПЧ предложил усилить лесопожарные службы

Решение вопроса с лесными пожарами лежит в плоскости усиления лесопожарных служб, а передача ФБУ "Авиалесоохрана" в состав МЧС России может повлечь разрушение... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T17:07

2022-08-30T17:07

2022-08-30T17:07

дмитрий григоренко

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение вопроса с лесными пожарами лежит в плоскости усиления лесопожарных служб, а передача ФБУ "Авиалесоохрана" в состав МЧС России может повлечь разрушение сложившейся в последние годы системы управления в сфере борьбы с лесными пожарами и потерю профессиональных кадров в лесопожарной сфере, считает советник президента РФ, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев."Особое опасение вызывает предложение Минфина России о передаче ФБУ "Авиалесоохрана" с соответствующими функциями в состав МЧС России. Такая реформа помимо ее неоправданной стоимости (чтобы было отмечено на указанном совещании) может повлечь разрушение сложившейся в последние годы системы управления в сфере борьбы с лесными пожарами, потерю профессиональных кадров в лесопожарной сфере", - говорится в заявлении Фадеева на имя вице-премьера РФ, председателя правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ Дмитрия Григоренко.Текст заявления опубликован в Telegram-канале Совета.По мнению Фадеева, такая реформа потребовала бы принципиальных изменений в лесном и смежном законодательстве."По мнению экспертов Совета, решение, напротив, лежит в плоскости усиления как региональных лесопожарных служб, так и федеральной составляющей (в том числе ФБУ "Авиалесоохрана" и системы федеральных ООПТ) в рамках существующего распределения полномочий", - отметил глава СПЧ.

https://ria.ru/20220825/pozhar-1812055124.html

россия

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дмитрий григоренко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, база охраны лесов "авиалесоохрана"