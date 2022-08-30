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Глава СПЧ предложил усилить лесопожарные службы - РИА Новости, 30.08.2022
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Глава СПЧ предложил усилить лесопожарные службы
Глава СПЧ предложил усилить лесопожарные службы - РИА Новости, 30.08.2022
Глава СПЧ предложил усилить лесопожарные службы
Решение вопроса с лесными пожарами лежит в плоскости усиления лесопожарных служб, а передача ФБУ "Авиалесоохрана" в состав МЧС России может повлечь разрушение... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T17:07
2022-08-30T17:07
дмитрий григоренко
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение вопроса с лесными пожарами лежит в плоскости усиления лесопожарных служб, а передача ФБУ "Авиалесоохрана" в состав МЧС России может повлечь разрушение сложившейся в последние годы системы управления в сфере борьбы с лесными пожарами и потерю профессиональных кадров в лесопожарной сфере, считает советник президента РФ, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев."Особое опасение вызывает предложение Минфина России о передаче ФБУ "Авиалесоохрана" с соответствующими функциями в состав МЧС России. Такая реформа помимо ее неоправданной стоимости (чтобы было отмечено на указанном совещании) может повлечь разрушение сложившейся в последние годы системы управления в сфере борьбы с лесными пожарами, потерю профессиональных кадров в лесопожарной сфере", - говорится в заявлении Фадеева на имя вице-премьера РФ, председателя правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ Дмитрия Григоренко.Текст заявления опубликован в Telegram-канале Совета.По мнению Фадеева, такая реформа потребовала бы принципиальных изменений в лесном и смежном законодательстве."По мнению экспертов Совета, решение, напротив, лежит в плоскости усиления как региональных лесопожарных служб, так и федеральной составляющей (в том числе ФБУ "Авиалесоохрана" и системы федеральных ООПТ) в рамках существующего распределения полномочий", - отметил глава СПЧ.
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дмитрий григоренко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Дмитрий Григоренко, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Валерий Фадеев, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
17:07 30.08.2022
 
Глава СПЧ предложил усилить лесопожарные службы

Глава СПЧ Фадеев предложил не передавать МЧС полномочия "Авиалесоохраны"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение вопроса с лесными пожарами лежит в плоскости усиления лесопожарных служб, а передача ФБУ "Авиалесоохрана" в состав МЧС России может повлечь разрушение сложившейся в последние годы системы управления в сфере борьбы с лесными пожарами и потерю профессиональных кадров в лесопожарной сфере, считает советник президента РФ, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
"Особое опасение вызывает предложение Минфина России о передаче ФБУ "Авиалесоохрана" с соответствующими функциями в состав МЧС России. Такая реформа помимо ее неоправданной стоимости (чтобы было отмечено на указанном совещании) может повлечь разрушение сложившейся в последние годы системы управления в сфере борьбы с лесными пожарами, потерю профессиональных кадров в лесопожарной сфере", - говорится в заявлении Фадеева на имя вице-премьера РФ, председателя правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ Дмитрия Григоренко.
Текст заявления опубликован в Telegram-канале Совета.
По мнению Фадеева, такая реформа потребовала бы принципиальных изменений в лесном и смежном законодательстве.
"По мнению экспертов Совета, решение, напротив, лежит в плоскости усиления как региональных лесопожарных служб, так и федеральной составляющей (в том числе ФБУ "Авиалесоохрана" и системы федеральных ООПТ) в рамках существующего распределения полномочий", - отметил глава СПЧ.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Дмитрий ГригоренкоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
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