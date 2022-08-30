https://ria.ru/20220830/aviakompaniya-1813231764.html

Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически

Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически - РИА Новости, 30.08.2022

Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически

Авиакомпания S7 Airlines первой в России разрешила своим экипажам носить татуировки, бороды и делать необычные прически, а бортпроводницам теперь необязательно... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T18:15

2022-08-30T18:15

2022-08-30T18:15

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines первой в России разрешила своим экипажам носить татуировки, бороды и делать необычные прически, а бортпроводницам теперь необязательно надевать обувь на каблуке, говорится в релизе перевозчика.В сообщении уточняется, что стандартные нормы авиакомпаний строго регламентируют внешний вид бортпроводников и пилотов, однако S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов. Кроме того, бортпроводницам теперь необязательно надевать обувь на каблуке. А бортпроводникам можно носить аккуратную бороду – раньше руководство по внешнему виду разрешало это только пилотам и сотрудникам в аэропортах.Некоторые ограничения все же сохранятся по требованиям безопасности: не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела.Новые правила внешнего вида будут действовать для экипажей и сотрудников, работающих с пассажирами в аэропортах. Ранее похожие послабления уже разрешили латвийская компания airBaltic и британская Virgin Atlantic.

https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, s7 airlines, туристы, авиакомпании