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Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
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Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически
Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически - РИА Новости, 30.08.2022
Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически
Авиакомпания S7 Airlines первой в России разрешила своим экипажам носить татуировки, бороды и делать необычные прически, а бортпроводницам теперь необязательно... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T18:15
2022-08-30T18:15
туризм
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s7 airlines
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines первой в России разрешила своим экипажам носить татуировки, бороды и делать необычные прически, а бортпроводницам теперь необязательно надевать обувь на каблуке, говорится в релизе перевозчика.В сообщении уточняется, что стандартные нормы авиакомпаний строго регламентируют внешний вид бортпроводников и пилотов, однако S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов. Кроме того, бортпроводницам теперь необязательно надевать обувь на каблуке. А бортпроводникам можно носить аккуратную бороду – раньше руководство по внешнему виду разрешало это только пилотам и сотрудникам в аэропортах.Некоторые ограничения все же сохранятся по требованиям безопасности: не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела.Новые правила внешнего вида будут действовать для экипажей и сотрудников, работающих с пассажирами в аэропортах. Ранее похожие послабления уже разрешили латвийская компания airBaltic и британская Virgin Atlantic.
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туризм, новости - туризм, s7 airlines, туристы, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, S7 Airlines, туристы, авиакомпании
18:15 30.08.2022
 
Российская авиакомпания разрешила экипажам татуировки и необычные прически

Авиакомпания S7 первой в России разрешила экипажам татуировки и необычные прически

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолеты авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Авиакомпания S7 Airlines первой в России разрешила своим экипажам носить татуировки, бороды и делать необычные прически, а бортпроводницам теперь необязательно надевать обувь на каблуке, говорится в релизе перевозчика.
"Мы убеждены, что профессиональные качества сотрудника никак не зависят от того, видна ли пассажирам его татуировка и какого цвета его волосы", – сказала замгендиректора S7 Group по работе с персоналом и устойчивому развитию Элеонора Романова.
В сообщении уточняется, что стандартные нормы авиакомпаний строго регламентируют внешний вид бортпроводников и пилотов, однако S7 Airlines приветствует свободу самовыражения и снимает ограничения на татуировки, яркий цвет волос и другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов.
Кроме того, бортпроводницам теперь необязательно надевать обувь на каблуке. А бортпроводникам можно носить аккуратную бороду – раньше руководство по внешнему виду разрешало это только пилотам и сотрудникам в аэропортах.
Некоторые ограничения все же сохранятся по требованиям безопасности: не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела.
Новые правила внешнего вида будут действовать для экипажей и сотрудников, работающих с пассажирами в аэропортах.
Ранее похожие послабления уже разрешили латвийская компания airBaltic и британская Virgin Atlantic.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмS7 Airlinesтуристыавиакомпании
 
 
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