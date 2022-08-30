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В Венгрии разрешили возведение пятого реактора АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 30.08.2022
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В Венгрии разрешили возведение пятого реактора АЭС "Пакш-2"
В Венгрии разрешили возведение пятого реактора АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 30.08.2022
В Венгрии разрешили возведение пятого реактора АЭС "Пакш-2"
Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на строительство пятого реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова",... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T13:50
2022-08-30T14:12
в мире
венгрия
россия
будапешт
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на строительство пятого реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Государственное управление по атомной энергии сегодня утром выдало разрешение на строительство здания пятого реактора, а также шесть разрешений, необходимых для строительства так называемого "ядерного острова", - сказал Сийярто. Трансляция велась в соцсетях.По словам министра, "разрешение на строительство пятого корпуса потому очень важно, что это тот корпус, который может гарантировать, что при производстве атомной энергии не происходит выброса вредных веществ в окружающую среду из корпуса реактора и сопутствующего оборудования". "Этот корпус реактора может гарантировать, что в случае природного или антропогенного воздействия не нужно также опасаться радиоактивного заражения... Это здание будет построено так, что даже в случае крупной авиакатастрофы сможет защитить нас от радиоактивного заражения и будет готово к различным экстремальным воздействиям окружающей среды", - отметил Сийярто.Он добавил, что "если сейчас посетить территорию "Пакша", то можно увидеть, что работы начались, стали интенсивнее, добыча грунта ведется на глубину пяти метров, до уровня грунтовых вод". "Это первый важный шаг к началу непосредственно строительных работ... Наконец мы смогли более интенсивно и динамично взяться за фазу строительства АЭС Пакш. Это может обеспечить для нас строительство новых блоков до 2030 года, эти шаги имеют решающее значение с точки зрения безопасности энергоснабжения Венгрии, …текущие разрешения гарантируют, что новые блоки могут начать работу к 2030 году", - заключил он.На прошлой неделе на сайте управления был опубликован документ, свидетельствовавший, что венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2". Отмечалось, что лицензия действительна десять лет с даты оформления.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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в мире, венгрия, россия, будапешт, аэс "пакш", аэс "пакш-2", петер сийярто
В мире, Венгрия, Россия, Будапешт, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Петер Сийярто
13:50 30.08.2022 (обновлено: 14:12 30.08.2022)
 
В Венгрии разрешили возведение пятого реактора АЭС "Пакш-2"

МИД Венгрии: власти дали разрешение на возведение реактора "Пакш-2" и "ядерного острова"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на строительство пятого реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Государственное управление по атомной энергии сегодня утром выдало разрешение на строительство здания пятого реактора, а также шесть разрешений, необходимых для строительства так называемого "ядерного острова", - сказал Сийярто. Трансляция велась в соцсетях.
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Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"
По словам министра, "разрешение на строительство пятого корпуса потому очень важно, что это тот корпус, который может гарантировать, что при производстве атомной энергии не происходит выброса вредных веществ в окружающую среду из корпуса реактора и сопутствующего оборудования". "Этот корпус реактора может гарантировать, что в случае природного или антропогенного воздействия не нужно также опасаться радиоактивного заражения... Это здание будет построено так, что даже в случае крупной авиакатастрофы сможет защитить нас от радиоактивного заражения и будет готово к различным экстремальным воздействиям окружающей среды", - отметил Сийярто.
Он добавил, что "если сейчас посетить территорию "Пакша", то можно увидеть, что работы начались, стали интенсивнее, добыча грунта ведется на глубину пяти метров, до уровня грунтовых вод". "Это первый важный шаг к началу непосредственно строительных работ... Наконец мы смогли более интенсивно и динамично взяться за фазу строительства АЭС Пакш. Это может обеспечить для нас строительство новых блоков до 2030 года, эти шаги имеют решающее значение с точки зрения безопасности энергоснабжения Венгрии, …текущие разрешения гарантируют, что новые блоки могут начать работу к 2030 году", - заключил он.
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На прошлой неделе на сайте управления был опубликован документ, свидетельствовавший, что венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2". Отмечалось, что лицензия действительна десять лет с даты оформления.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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