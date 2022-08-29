https://ria.ru/20220829/zerno-1812975211.html
В Татарстане намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна
В Татарстане намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 29.08.2022
В Татарстане намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна
Хлеборобы Татарстана намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна, два района завершили уборку и вручили президенту Татарстана Рустаму Минниханову первые... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:11
2022-08-29T18:11
2022-08-29T18:11
республика татарстан
экономика
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Хлеборобы Татарстана намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна, два района завершили уборку и вручили президенту Татарстана Рустаму Минниханову первые символические караваи из зерна нового урожая, сообщает пресс-служба главы республики. "Символические хлебные караваи из зерна нового урожая вручили сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову представители Атнинского и Нурлатского муниципальных районов. Эти два района республики первыми завершили уборочную кампанию", - говорится в сообщении.Как сообщил заместитель премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, на сегодняшнее утро намолот в республике превысил 4,2 миллиона тонн зерна, убрано более 1,1 миллиона гектаров. По оперативным данным минсельхозпрода республики, обмолочено 76,1% посевных площадей, средняя урожайность составляет 37,3 центнера с гектара."Думаю, ежедневно будут прибавляться районы, где завершена уборка. Работа продолжается, на полях идет сев озимых, кормозаготовка, обработка почвы. Кроме того, продолжается уборка рапса, кукурузы, масличных культур", - отметил министр.По итогам 2021 года, когда большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике было намолочено 2,3 миллиона тонн зерна. В 2020 году хлеборобы Татарстана собрали лучший за последние 12 лет урожай - более 5,3 миллиона тонн зерна. По итогам 2019 года было собрано более 4,5 миллиона тонн. Ранее в течение десятка лет, также характеризовавшихся засухой, валовый сбор зерна в регионе составлял порядка 3,5-4 миллионов тонн. Лишь в 2017 году земледельцы намолотили 5,2 миллиона тонн.
https://ria.ru/20220704/tatarstan-1800055968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна
Более 4,2 миллиона тонн зерна намолочено в Татарстане, два района завершили уборку
КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Хлеборобы Татарстана намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна, два района завершили уборку и вручили президенту Татарстана Рустаму Минниханову первые символические караваи из зерна нового урожая, сообщает пресс-служба главы республики.
"Символические хлебные караваи из зерна нового урожая вручили сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову
представители Атнинского и Нурлатского муниципальных районов. Эти два района республики первыми завершили уборочную кампанию", - говорится в сообщении.
Как сообщил заместитель премьер-министра Татарстана
– министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, на сегодняшнее утро намолот в республике превысил 4,2 миллиона тонн зерна, убрано более 1,1 миллиона гектаров. По оперативным данным минсельхозпрода республики, обмолочено 76,1% посевных площадей, средняя урожайность составляет 37,3 центнера с гектара.
"Думаю, ежедневно будут прибавляться районы, где завершена уборка. Работа продолжается, на полях идет сев озимых, кормозаготовка, обработка почвы. Кроме того, продолжается уборка рапса, кукурузы, масличных культур", - отметил министр.
По итогам 2021 года, когда большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике было намолочено 2,3 миллиона тонн зерна. В 2020 году хлеборобы Татарстана собрали лучший за последние 12 лет урожай - более 5,3 миллиона тонн зерна. По итогам 2019 года было собрано более 4,5 миллиона тонн. Ранее в течение десятка лет, также характеризовавшихся засухой, валовый сбор зерна в регионе составлял порядка 3,5-4 миллионов тонн. Лишь в 2017 году земледельцы намолотили 5,2 миллиона тонн.
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