https://ria.ru/20220829/zerno-1812975211.html

В Татарстане намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна

В Татарстане намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 29.08.2022

В Татарстане намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна

Хлеборобы Татарстана намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна, два района завершили уборку и вручили президенту Татарстана Рустаму Минниханову первые... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:11

2022-08-29T18:11

2022-08-29T18:11

республика татарстан

экономика

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg

КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Хлеборобы Татарстана намолотили более 4,2 миллиона тонн зерна, два района завершили уборку и вручили президенту Татарстана Рустаму Минниханову первые символические караваи из зерна нового урожая, сообщает пресс-служба главы республики. "Символические хлебные караваи из зерна нового урожая вручили сегодня президенту Татарстана Рустаму Минниханову представители Атнинского и Нурлатского муниципальных районов. Эти два района республики первыми завершили уборочную кампанию", - говорится в сообщении.Как сообщил заместитель премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, на сегодняшнее утро намолот в республике превысил 4,2 миллиона тонн зерна, убрано более 1,1 миллиона гектаров. По оперативным данным минсельхозпрода республики, обмолочено 76,1% посевных площадей, средняя урожайность составляет 37,3 центнера с гектара."Думаю, ежедневно будут прибавляться районы, где завершена уборка. Работа продолжается, на полях идет сев озимых, кормозаготовка, обработка почвы. Кроме того, продолжается уборка рапса, кукурузы, масличных культур", - отметил министр.По итогам 2021 года, когда большинство районов Татарстана подверглись засухе, в республике было намолочено 2,3 миллиона тонн зерна. В 2020 году хлеборобы Татарстана собрали лучший за последние 12 лет урожай - более 5,3 миллиона тонн зерна. По итогам 2019 года было собрано более 4,5 миллиона тонн. Ранее в течение десятка лет, также характеризовавшихся засухой, валовый сбор зерна в регионе составлял порядка 3,5-4 миллионов тонн. Лишь в 2017 году земледельцы намолотили 5,2 миллиона тонн.

https://ria.ru/20220704/tatarstan-1800055968.html

https://ria.ru/20220824/soobschestvo-1811918062.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)