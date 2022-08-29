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В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов
В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 29.08.2022
В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов
Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с зерном в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:10
2022-08-29T09:10
2022-08-29T09:10
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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с зерном в рамках "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 3 судна с зерном вышли из украинских портов", - сообщило военное ведомство в своем аккаунте в Twitter.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, стамбул, оон, в мире
Экономика, Турция, Россия, Стамбул, ООН, В мире
В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов
Минобороны Турции сообщило о выходе трех судов с продовольствием из украинских портов