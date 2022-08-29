Рейтинг@Mail.ru
В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/zerno-1812798605.html
В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов
В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 29.08.2022
В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов
Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с зерном в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:10
2022-08-29T09:10
экономика
турция
россия
стамбул
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058354_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8de705ff4142287fdadea7e129c4ad63.jpg
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с зерном в рамках "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 3 судна с зерном вышли из украинских портов", - сообщило военное ведомство в своем аккаунте в Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20220828/zerno-1812673001.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zerno-1812483304.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808058354_8:678:1834:2048_1920x0_80_0_0_e89c89ddefee6b962b3efb5924494179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, стамбул, оон, в мире
Экономика, Турция, Россия, Стамбул, ООН, В мире
09:10 29.08.2022
 
В Турции сообщили о выходе трех судов с зерном из украинских портов

Минобороны Турции сообщило о выходе трех судов с продовольствием из украинских портов

© AP Photo / Khalil HamraСудно с зерном прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно с зерном прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с зерном прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе в понедельник утром из украинских портов трех судов с зерном в рамках "продуктовой сделки".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 10:49В мире
Шесть судов с зерном вышли из украинских портов, сообщили в МО Турции
"Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 3 судна с зерном вышли из украинских портов", - сообщило военное ведомство в своем аккаунте в Twitter.
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 09:33В мире
Зеленский: Украина экспортировала миллион тонн зерна по продуктовой сделке
 
ЭкономикаТурцияРоссияСтамбулООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала