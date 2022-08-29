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Песков не ответил на вопрос о планах подключения ЗАЭС к российской сети - РИА Новости, 29.08.2022
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Песков не ответил на вопрос о планах подключения ЗАЭС к российской сети
Песков не ответил на вопрос о планах подключения ЗАЭС к российской сети - РИА Новости, 29.08.2022
Песков не ответил на вопрос о планах подключения ЗАЭС к российской сети
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о планах переключения Запорожской АЭС на российскую энергосеть, он... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:13
2022-08-29T13:13
в мире
россия
энергоатом
запорожская аэс
запорожская область
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о планах переключения Запорожской АЭС на российскую энергосеть, он порекомендовал обратиться за комментарием к профильным специалистам."Вопрос технологический, не могу вам… (ответить – ред.) Нужно все-таки задавать нашим специалистам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность переключения станции на российскую энергосеть.Часть ЛЭП, которые питают Запорожскую АЭС, повреждены обстрелом. Российская сторона обвиняет в этом украинские войска. В украинском "Энергоатоме" ранее утверждали, что Россия планирует переключить Запорожскую АЭС на другие линии электропередачи.
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в мире, россия, энергоатом, запорожская аэс, запорожская область, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Энергоатом, Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Дмитрий Песков
13:13 29.08.2022
 
Песков не ответил на вопрос о планах подключения ЗАЭС к российской сети

Песков не смог ответить на вопрос о планах переключения Запорожской АЭС на российскую сеть

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТерритория Запорожской АЭС в Энергодаре
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Территория Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о планах переключения Запорожской АЭС на российскую энергосеть, он порекомендовал обратиться за комментарием к профильным специалистам.
"Вопрос технологический, не могу вам… (ответить – ред.) Нужно все-таки задавать нашим специалистам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность переключения станции на российскую энергосеть.
Часть ЛЭП, которые питают Запорожскую АЭС, повреждены обстрелом. Российская сторона обвиняет в этом украинские войска. В украинском "Энергоатоме" ранее утверждали, что Россия планирует переключить Запорожскую АЭС на другие линии электропередачи.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 11:23
Ульянов рассказал о составе миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
 
В миреРоссияЭнергоатомЗапорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаДмитрий Песков
 
 
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