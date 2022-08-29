https://ria.ru/20220829/zaes-1812868523.html

Песков не ответил на вопрос о планах подключения ЗАЭС к российской сети

Песков не ответил на вопрос о планах подключения ЗАЭС к российской сети - РИА Новости, 29.08.2022

Песков не ответил на вопрос о планах подключения ЗАЭС к российской сети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о планах переключения Запорожской АЭС на российскую энергосеть, он... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:13

2022-08-29T13:13

2022-08-29T13:13

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о планах переключения Запорожской АЭС на российскую энергосеть, он порекомендовал обратиться за комментарием к профильным специалистам."Вопрос технологический, не могу вам… (ответить – ред.) Нужно все-таки задавать нашим специалистам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность переключения станции на российскую энергосеть.Часть ЛЭП, которые питают Запорожскую АЭС, повреждены обстрелом. Российская сторона обвиняет в этом украинские войска. В украинском "Энергоатоме" ранее утверждали, что Россия планирует переключить Запорожскую АЭС на другие линии электропередачи.

https://ria.ru/20220829/zaes-1812827823.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, энергоатом, запорожская аэс, запорожская область, украина, дмитрий песков