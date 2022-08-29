https://ria.ru/20220829/zaderzhanie-1812958705.html

В Москве перед "VIP-автопробегом" задержали более ста человек

В Москве перед "VIP-автопробегом" задержали более ста человек - РИА Новости, 29.08.2022

В Москве перед "VIP-автопробегом" задержали более ста человек

Более ста человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:15

2022-08-29T17:15

2022-08-29T18:30

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Более ста человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что полицейские не допустили проведения 28 августа "несогласованного публичного мероприятия в центре столицы в виде автомобильного пробега"."Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов, в том числе 61 по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", — говорится в сообщении.Добавляется, что машины нарушителей поместили на спецстоянку. Правопорядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме, отмечают в главке.В воскресенье пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать. Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.

https://ria.ru/20220829/arest-1812912617.html

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россия

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Оглашение приговора организаторам московского автопробега "богатых и успешных" Первые два организатора московского автопробега "богатых и успешных" получили по 15 суток, один 10 и еще один 8, всего в суд поступили уже 14 протоколов по статье "организация массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок", сообщили РИА Новости в пресс-службе 2022-08-29T17:15 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия, москва, lamborghini, porsche panamera