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В Москве перед "VIP-автопробегом" задержали более ста человек
В Москве перед "VIP-автопробегом" задержали более ста человек - РИА Новости, 29.08.2022
В Москве перед "VIP-автопробегом" задержали более ста человек
Более ста человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:15
2022-08-29T17:15
2022-08-29T18:30
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Более ста человек задержали и доставили в полицию после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что полицейские не допустили проведения 28 августа "несогласованного публичного мероприятия в центре столицы в виде автомобильного пробега"."Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов, в том числе 61 по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", — говорится в сообщении.Добавляется, что машины нарушителей поместили на спецстоянку. Правопорядок и безопасность граждан обеспечены в полном объеме, отмечают в главке.В воскресенье пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать. Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.
https://ria.ru/20220829/arest-1812912617.html
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Оглашение приговора организаторам московского автопробега "богатых и успешных"
Первые два организатора московского автопробега "богатых и успешных" получили по 15 суток, один 10 и еще один 8, всего в суд поступили уже 14 протоколов по статье "организация массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок", сообщили РИА Новости в пресс-службе
2022-08-29T17:15
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происшествия, авто, россия, москва, lamborghini, porsche panamera
Происшествия, Авто, Россия, Москва, Lamborghini, Porsche Panamera
17:15 29.08.2022 (обновлено: 18:30 29.08.2022)
В Москве перед "VIP-автопробегом" задержали более ста человек
МВД: полиция задержала более ста участников автопробега "богатых и успешных" в Москве