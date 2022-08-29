https://ria.ru/20220829/yagody-1812779444.html

Диетолог объяснила, какие ягоды опасно замораживать

Диетолог объяснила, какие ягоды опасно замораживать - РИА Новости, 29.08.2022

Диетолог объяснила, какие ягоды опасно замораживать

Один из способов обеспечить себя витаминами зимой – заморозить сезонные ягоды летом. Как это правильно сделать, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T02:10

2022-08-29T02:10

2022-08-29T02:10

общество

ягоды

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Один из способов обеспечить себя витаминами зимой – заморозить сезонные ягоды летом. Как это правильно сделать, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Большинство полезных веществ, которые входят в состав ягод, сохраняются при заморозке, отметила она.По сравнению с термической обработкой и использованием сахара в качестве консерванта, заморозка – оптимальный способ заготовки ягод, уверена она."Если мы перетираем ягоды с сахаром, то для того, чтобы они не забродили, нужно положить достаточно много сахара, практически один к одному. Если мы варим ягоду, то утрачиваем витамин С, разрушаются многие полезные нутриенты", – сказала Богданова.Но перед тем, как отправлять ягоды в морозилку, их необходимо тщательно промыть проточной водой, предупредила она. Опасно замораживать немытые ягоды, подчеркнула диетолог."Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы. Дизентерия – самое безопасное, что может быть от немытых ягод", – считает Богданова.По ее словам, промытые ягоды перед заморозкой можно дополнительно обработать паром."Можно обработать их паром, но можно и просто хорошо промыть проточной водой, разложить на сухую поверхность, дать просохнуть. Потом расфасовать по пакетикам для заморозки достаточно плотно, но так, чтобы не было раздавленных ягод, иначе они превратятся в кристаллы льда, и убрать в морозильную камеру", – посоветовала Богданова.Температуру в морозильной камере следует понизить до минимального значения, и только после этого положить туда ягоды, продолжила диетолог."Самой лучшей считается шоковая заморозка – от 35 до 45 градусов, но этого сложно достичь в домашних условиях. Если у вас есть функция быстрой заморозки, используйте ее. Либо сначала опустите температуру в морозильной камере до минимального значения, а потом вернитесь к обычной температуре", – порекомендовала Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20220818/yagoda-1810570143.html

https://rsport.ria.ru/20220805/produkty-1807396406.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ягоды