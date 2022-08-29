https://ria.ru/20220829/yagody-1812779444.html
Диетолог объяснила, какие ягоды опасно замораживать
Диетолог объяснила, какие ягоды опасно замораживать - РИА Новости, 29.08.2022
Диетолог объяснила, какие ягоды опасно замораживать
Один из способов обеспечить себя витаминами зимой – заморозить сезонные ягоды летом. Как это правильно сделать, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:10
2022-08-29T02:10
2022-08-29T02:10
общество
ягоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752933028_0:101:3284:1948_1920x0_80_0_0_f773ea42ccc809ddbcb5aa0011a991b9.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Один из способов обеспечить себя витаминами зимой – заморозить сезонные ягоды летом. Как это правильно сделать, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Большинство полезных веществ, которые входят в состав ягод, сохраняются при заморозке, отметила она.По сравнению с термической обработкой и использованием сахара в качестве консерванта, заморозка – оптимальный способ заготовки ягод, уверена она."Если мы перетираем ягоды с сахаром, то для того, чтобы они не забродили, нужно положить достаточно много сахара, практически один к одному. Если мы варим ягоду, то утрачиваем витамин С, разрушаются многие полезные нутриенты", – сказала Богданова.Но перед тем, как отправлять ягоды в морозилку, их необходимо тщательно промыть проточной водой, предупредила она. Опасно замораживать немытые ягоды, подчеркнула диетолог."Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы. Дизентерия – самое безопасное, что может быть от немытых ягод", – считает Богданова.По ее словам, промытые ягоды перед заморозкой можно дополнительно обработать паром."Можно обработать их паром, но можно и просто хорошо промыть проточной водой, разложить на сухую поверхность, дать просохнуть. Потом расфасовать по пакетикам для заморозки достаточно плотно, но так, чтобы не было раздавленных ягод, иначе они превратятся в кристаллы льда, и убрать в морозильную камеру", – посоветовала Богданова.Температуру в морозильной камере следует понизить до минимального значения, и только после этого положить туда ягоды, продолжила диетолог."Самой лучшей считается шоковая заморозка – от 35 до 45 градусов, но этого сложно достичь в домашних условиях. Если у вас есть функция быстрой заморозки, используйте ее. Либо сначала опустите температуру в морозильной камере до минимального значения, а потом вернитесь к обычной температуре", – порекомендовала Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20220818/yagoda-1810570143.html
https://rsport.ria.ru/20220805/produkty-1807396406.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752933028_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_cd82b5f54142e920707346806c2a29b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ягоды
Диетолог объяснила, какие ягоды опасно замораживать
Диетолог Богданова предупредила об опасности личинок насекомых в замороженных ягодах
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Один из способов обеспечить себя витаминами зимой – заморозить сезонные ягоды летом. Как это правильно сделать, рассказала
в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.
Большинство полезных веществ, которые входят в состав ягод, сохраняются при заморозке, отметила она.
"Ягоды при заморозке сохраняют практически 80 процентов своих полезных свойств. Сохраняется весь витаминный состав, в том числе витамин С, сохраняется клетчатка, все нутриенты", – пояснила Богданова.
По сравнению с термической обработкой и использованием сахара в качестве консерванта, заморозка – оптимальный способ заготовки ягод, уверена она.
"Если мы перетираем ягоды с сахаром, то для того, чтобы они не забродили, нужно положить достаточно много сахара, практически один к одному. Если мы варим ягоду, то утрачиваем витамин С, разрушаются многие полезные нутриенты", – сказала Богданова.
Но перед тем, как отправлять ягоды в морозилку, их необходимо тщательно промыть проточной водой, предупредила она. Опасно замораживать немытые ягоды, подчеркнула диетолог.
"Там может быть самая разная патогенная микрофлора, грибки, могут быть какие-то насекомые, которых вы можете съесть. Это могут быть личинки мух, пауков, которые развиваются в том числе в легочной ткани внутри человека. На ягодах могут быть экскременты животных, которые являются переносчиками опасных болезней, в том числе туберкулеза, их могли клевать голуби и другие птицы. Дизентерия – самое безопасное, что может быть от немытых ягод", – считает Богданова.
По ее словам, промытые ягоды перед заморозкой можно дополнительно обработать паром.
"Можно обработать их паром, но можно и просто хорошо промыть проточной водой, разложить на сухую поверхность, дать просохнуть. Потом расфасовать по пакетикам для заморозки достаточно плотно, но так, чтобы не было раздавленных ягод, иначе они превратятся в кристаллы льда, и убрать в морозильную камеру", – посоветовала Богданова.
Температуру в морозильной камере следует понизить до минимального значения, и только после этого положить туда ягоды, продолжила диетолог.
"Самой лучшей считается шоковая заморозка – от 35 до 45 градусов, но этого сложно достичь в домашних условиях. Если у вас есть функция быстрой заморозки, используйте ее. Либо сначала опустите температуру в морозильной камере до минимального значения, а потом вернитесь к обычной температуре", – порекомендовала Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.