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Путин: РФ готова прилагать усилия для совершенствования регвзаимодействия - РИА Новости, 29.08.2022
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Путин: РФ готова прилагать усилия для совершенствования регвзаимодействия
Путин: РФ готова прилагать усилия для совершенствования регвзаимодействия - РИА Новости, 29.08.2022
Путин: РФ готова прилагать усилия для совершенствования регвзаимодействия
Россия готова и далее прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:05
2022-08-29T17:06
россия
владимир путин
атр
шос
брикс
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова и далее прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 5-8 сентября, по словам главы государства, прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН крепнет и набирает обороты."С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как Евразэс, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН. Россия готова и далее – совместно со всеми заинтересованными партнерами – прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах", - сказал Путин.В приветствии президент также отметил, что ВЭФ пользуется высоким международным авторитетом, вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также активно способствует привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций."Главная тема встречи этого года – "На пути к многополярному миру" – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса", - подчеркнул президент РФ.Путин добавил, что на площадке форума будут заключены различные коммерческие контракты и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей. Кроме того, отечественным и зарубежным участникам форума предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с перспективами углубления торгового, инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия. "Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего", - обратился президент к участникам ВЭФ.
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россия, владимир путин, атр, шос, брикс, фонд "росконгресс", восточный экономический форум (вэф)
Россия, Владимир Путин, АТР, ШОС, БРИКС, Фонд "Росконгресс", Восточный экономический форум (ВЭФ)
17:05 29.08.2022 (обновлено: 17:06 29.08.2022)
 

Путин: РФ готова прилагать усилия для совершенствования регвзаимодействия

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова и далее прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 5-8 сентября, по словам главы государства, прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН крепнет и набирает обороты.
"С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как Евразэс, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН. Россия готова и далее – совместно со всеми заинтересованными партнерами – прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах", - сказал Путин.
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В приветствии президент также отметил, что ВЭФ пользуется высоким международным авторитетом, вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также активно способствует привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций.
"Главная тема встречи этого года – "На пути к многополярному миру" – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса", - подчеркнул президент РФ.
Путин добавил, что на площадке форума будут заключены различные коммерческие контракты и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей. Кроме того, отечественным и зарубежным участникам форума предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с перспективами углубления торгового, инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия. "Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего", - обратился президент к участникам ВЭФ.
 
РоссияВладимир ПутинАТРШОСБРИКСФонд "Росконгресс"Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
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