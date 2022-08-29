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Путин: РФ готова прилагать усилия для совершенствования регвзаимодействия
Путин: РФ готова прилагать усилия для совершенствования регвзаимодействия - РИА Новости, 29.08.2022
Путин: РФ готова прилагать усилия для совершенствования регвзаимодействия
Россия готова и далее прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:05
2022-08-29T17:05
2022-08-29T17:06
россия
владимир путин
атр
шос
брикс
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова и далее прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 5-8 сентября, по словам главы государства, прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН крепнет и набирает обороты."С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как Евразэс, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН. Россия готова и далее – совместно со всеми заинтересованными партнерами – прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах", - сказал Путин.В приветствии президент также отметил, что ВЭФ пользуется высоким международным авторитетом, вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также активно способствует привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций."Главная тема встречи этого года – "На пути к многополярному миру" – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса", - подчеркнул президент РФ.Путин добавил, что на площадке форума будут заключены различные коммерческие контракты и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей. Кроме того, отечественным и зарубежным участникам форума предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с перспективами углубления торгового, инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия. "Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего", - обратился президент к участникам ВЭФ.
https://ria.ru/20220829/arktika-1812789028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, атр, шос, брикс, фонд "росконгресс", восточный экономический форум (вэф)
Россия, Владимир Путин, АТР, ШОС, БРИКС, Фонд "Росконгресс", Восточный экономический форум (ВЭФ)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова и далее прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 5-8 сентября, по словам главы государства, прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН крепнет и набирает обороты.
"С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как Евразэс
, ШОС
, БРИКС
, АТЭС, АСЕАН. Россия
готова и далее – совместно со всеми заинтересованными партнерами – прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах", - сказал Путин.
В приветствии президент также отметил, что ВЭФ пользуется высоким международным авторитетом, вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также активно способствует привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций.
"Главная тема встречи этого года – "На пути к многополярному миру" – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР
формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса", - подчеркнул президент РФ.
Путин добавил, что на площадке форума будут заключены различные коммерческие контракты и долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей. Кроме того, отечественным и зарубежным участникам форума предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с перспективами углубления торгового, инвестиционного, научного и гуманитарного взаимодействия. "Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего", - обратился президент к участникам ВЭФ.