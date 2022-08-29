12:17 29.08.2022 (обновлено: 12:33 29.08.2022)
ВСУ за сутки выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Энергодару
Минобороны: ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Энергодару, есть раненые
© Фото предоставлено ВГА города ЭнергодарПоследствия удара ВСУ по Энергодару
© Фото предоставлено ВГА города Энергодар
Последствия удара ВСУ по Энергодару. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киев продолжает удары по Запорожской АЭС и обстрелы Энергодара, два выпущенных украинской артиллерией снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Киевский режим продолжает провокации в целях создания техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применён беспилотный летательный аппарат. Огнём из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1, серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать.
Кроме того, сообщили в Минобороны, не прекращаются обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар. "За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненые. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции", - сказали в министерстве.