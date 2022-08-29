https://ria.ru/20220829/vozgoraniya-1812848440.html

В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний

В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний - РИА Новости, 29.08.2022

В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний

За последние сутки в лесах Московской области произошло 14 возгораний, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:22

2022-08-29T12:22

2022-08-29T12:22

происшествия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За последние сутки в лесах Московской области произошло 14 возгораний, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За 28 августа 2022 года произошло 14 возгораний на общей площади 17,28 гектара", - говорится в сообщении.Наибольшее количество возгораний произошло в таких лесничествах, как Орехово-Зуевское (четыре пожара на общей площади 11,65 гектара), Ногинское (семь пожаров на общей площади 5,52 гектара), Виноградовское (два пожара на общей площади 0,08 гектара). Кроме того, на территории Московского-учебного опытного лесничества произошел один пожар на общей площади 0,03 гектара, добавили в пресс-службе.Как отметили в Подмосковном комлесхоза, все возгорания ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-08-29T12:22 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, природные пожары в россии