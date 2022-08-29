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В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний - РИА Новости, 29.08.2022
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В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний
В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний - РИА Новости, 29.08.2022
В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний
За последние сутки в лесах Московской области произошло 14 возгораний, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:22
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происшествия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За последние сутки в лесах Московской области произошло 14 возгораний, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."За 28 августа 2022 года произошло 14 возгораний на общей площади 17,28 гектара", - говорится в сообщении.Наибольшее количество возгораний произошло в таких лесничествах, как Орехово-Зуевское (четыре пожара на общей площади 11,65 гектара), Ногинское (семь пожаров на общей площади 5,52 гектара), Виноградовское (два пожара на общей площади 0,08 гектара). Кроме того, на территории Московского-учебного опытного лесничества произошел один пожар на общей площади 0,03 гектара, добавили в пресс-службе.Как отметили в Подмосковном комлесхоза, все возгорания ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
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РИА Новости
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4.7
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
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происшествия, природные пожары в россии
Происшествия, Природные пожары в России
12:22 29.08.2022
 
В лесах Московской области за сутки произошло 14 возгораний

В лесах Подмосковья за сутки произошло 14 возгораний на площади 17,28 гектара

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. За последние сутки в лесах Московской области произошло 14 возгораний, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
"За 28 августа 2022 года произошло 14 возгораний на общей площади 17,28 гектара", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество возгораний произошло в таких лесничествах, как Орехово-Зуевское (четыре пожара на общей площади 11,65 гектара), Ногинское (семь пожаров на общей площади 5,52 гектара), Виноградовское (два пожара на общей площади 0,08 гектара). Кроме того, на территории Московского-учебного опытного лесничества произошел один пожар на общей площади 0,03 гектара, добавили в пресс-службе.
Как отметили в Подмосковном комлесхоза, все возгорания ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
 
ПроисшествияПриродные пожары в России
 
 
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