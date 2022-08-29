https://ria.ru/20220829/vooruzhenie-1812851801.html

ВС России уничтожили шесть складов с украинским вооружением

ВС России уничтожили шесть складов с украинским вооружением - РИА Новости, 29.08.2022

ВС России уничтожили шесть складов с украинским вооружением

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с вооружением украинских военных,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:34

2022-08-29T12:34

2022-08-29T12:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

краматорск

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки шесть складов с вооружением украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины … уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Водянское, Краматорск, Доброволье И Звановка в Донецкой Народной Республики, а также Александровка Харьковской области и Белоусово Херсонской области", - говорится в документе.Отмечается, что были поражены девять пунктов управления украинских военных в ДНР, Николаевской и Запорожской областях. Кроме того, поражены также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142-х районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

краматорск

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в мире, донецкая народная республика, украина, краматорск