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Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре - РИА Новости, 29.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220829/vodozabor-1812923239.html
Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре
Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре - РИА Новости, 29.08.2022
Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре
Запуск водозабора в селе Тербуны Липецкой области, строительство которого ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:31
2022-08-29T15:31
липецкая область
игорь артамонов
вода
жкх
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ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Запуск водозабора в селе Тербуны Липецкой области, строительство которого ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", планируется в октябре этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ввод водозабора в эксплуатацию позволит повысить существующие в районе мощности и подавать свыше пяти тысяч кубометров качественной питьевой воды в сутки. Сейчас этот показатель составляет три тысячи кубометров."Водозабор обеспечит качественной питьевой водой более семи с половиной тысяч жителей района, а также предприятия особой экономической зоны, для которых нехватка воды – острая проблема. В этом году она решится", - сказал Артамонов.Он отметил, что к настоящему времени на территории площадью 80 гектаров оборудованы 16 артезианских скважин и проложен трубопровод длиной 24 километра.Сейчас строительство объекта находится в завершающей стадии - идет процесс оборудования подъездной дороги, системы видеонаблюдения, а также наладки станций очистки воды и второго подъема.
https://ria.ru/20220824/stroitelstvo-1811825501.html
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игорь артамонов, вода, жкх
Липецкая область, Игорь Артамонов, Вода, ЖКХ
15:31 29.08.2022
 

Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиТербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре
Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Запуск водозабора в селе Тербуны Липецкой области, строительство которого ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", планируется в октябре этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, ввод водозабора в эксплуатацию позволит повысить существующие в районе мощности и подавать свыше пяти тысяч кубометров качественной питьевой воды в сутки. Сейчас этот показатель составляет три тысячи кубометров.
"Водозабор обеспечит качественной питьевой водой более семи с половиной тысяч жителей района, а также предприятия особой экономической зоны, для которых нехватка воды – острая проблема. В этом году она решится", - сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Он отметил, что к настоящему времени на территории площадью 80 гектаров оборудованы 16 артезианских скважин и проложен трубопровод длиной 24 километра.
Сейчас строительство объекта находится в завершающей стадии - идет процесс оборудования подъездной дороги, системы видеонаблюдения, а также наладки станций очистки воды и второго подъема.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновВодаЖКХ
 
 
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