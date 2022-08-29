https://ria.ru/20220829/vodozabor-1812923239.html

Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре

Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре - РИА Новости, 29.08.2022

Тербунский водозабор в Липецкой области сдадут в октябре

Запуск водозабора в селе Тербуны Липецкой области, строительство которого ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:31

2022-08-29T15:31

2022-08-29T15:31

липецкая область

игорь артамонов

вода

жкх

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ЛИПЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Запуск водозабора в селе Тербуны Липецкой области, строительство которого ведется в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", планируется в октябре этого года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ввод водозабора в эксплуатацию позволит повысить существующие в районе мощности и подавать свыше пяти тысяч кубометров качественной питьевой воды в сутки. Сейчас этот показатель составляет три тысячи кубометров."Водозабор обеспечит качественной питьевой водой более семи с половиной тысяч жителей района, а также предприятия особой экономической зоны, для которых нехватка воды – острая проблема. В этом году она решится", - сказал Артамонов.Он отметил, что к настоящему времени на территории площадью 80 гектаров оборудованы 16 артезианских скважин и проложен трубопровод длиной 24 километра.Сейчас строительство объекта находится в завершающей стадии - идет процесс оборудования подъездной дороги, системы видеонаблюдения, а также наладки станций очистки воды и второго подъема.

https://ria.ru/20220824/stroitelstvo-1811825501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, вода, жкх