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Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров - РИА Новости, 29.08.2022
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Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров
Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров - РИА Новости, 29.08.2022
Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:10
2022-08-29T11:10
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, есть ли в их городе смог.Варианты ответа были: да; нет; стараюсь не обращать на него внимание; до моего города смог не дошел.В итоге большинство подписчиков ответили положительно. Так проголосовали 42% опрошенных. Второе место заняли жители городов, до которых смог не дошел — около 31% проголосовавших. Не чувствуют запаха гари 22% подписчиков. И лишь 3% подписчиков ответили, что стараются не обращать на него внимание.В комментариях пользователи предложили усилить организацию охраны лесов и запретить разжигать костры.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
11:10 29.08.2022
 
Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров

Пользователи ВКонтакте ответили, чувствуют ли они запах гари от Рязанских пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
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МОСКВА, 29 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, есть ли в их городе смог.
Варианты ответа были: да; нет; стараюсь не обращать на него внимание; до моего города смог не дошел.
В итоге большинство подписчиков ответили положительно. Так проголосовали 42% опрошенных. Второе место заняли жители городов, до которых смог не дошел — около 31% проголосовавших. Не чувствуют запаха гари 22% подписчиков. И лишь 3% подписчиков ответили, что стараются не обращать на него внимание.
Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:05
Синоптик рассказал, когда из Москвы уйдет смог и запах гари
В комментариях пользователи предложили усилить организацию охраны лесов и запретить разжигать костры.
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в России
 
 
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