https://ria.ru/20220829/vkontakte-1812816790.html

Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров

Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров - РИА Новости, 29.08.2022

Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:10

2022-08-29T11:10

2022-08-29T11:10

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, есть ли в их городе смог.Варианты ответа были: да; нет; стараюсь не обращать на него внимание; до моего города смог не дошел.В итоге большинство подписчиков ответили положительно. Так проголосовали 42% опрошенных. Второе место заняли жители городов, до которых смог не дошел — около 31% проголосовавших. Не чувствуют запаха гари 22% подписчиков. И лишь 3% подписчиков ответили, что стараются не обращать на него внимание.В комментариях пользователи предложили усилить организацию охраны лесов и запретить разжигать костры.

https://ria.ru/20220826/smog-1812288641.html

рязанская область

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии