https://ria.ru/20220829/vkontakte-1812816790.html
Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров
Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров - РИА Новости, 29.08.2022
Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:10
2022-08-29T11:10
2022-08-29T11:10
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 августа – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, есть ли в их городе смог.Варианты ответа были: да; нет; стараюсь не обращать на него внимание; до моего города смог не дошел.В итоге большинство подписчиков ответили положительно. Так проголосовали 42% опрошенных. Второе место заняли жители городов, до которых смог не дошел — около 31% проголосовавших. Не чувствуют запаха гари 22% подписчиков. И лишь 3% подписчиков ответили, что стараются не обращать на него внимание.В комментариях пользователи предложили усилить организацию охраны лесов и запретить разжигать костры.
https://ria.ru/20220826/smog-1812288641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России
Пользователи ВКонтакте ответили, дошел ли до них смог от Рязанских пожаров
Пользователи ВКонтакте ответили, чувствуют ли они запах гари от Рязанских пожаров