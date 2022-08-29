https://ria.ru/20220829/vizy-1812856190.html
МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным
МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным - РИА Новости, 29.08.2022
МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным
В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:48
2022-08-29T12:48
2022-08-29T17:16
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам."С точки зрения федерального правительства, генеральный запрет выдачи виз гражданам РФ - это не то, что мы считаем разумным в данной форме. Но мы понимаем, что в ЕС есть разные перспективы в этой связи, так как есть разные ситуации в разных государствах-членах ЕС. Важно услышать друг друга... и искать решения, приемлемые для всех", - заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Ранее он сообщил о том, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок примет участие в неформальной встрече СМИД ЕС в Праге 30 и 31 августа, где будет, в частности, обсуждаться вопрос о визовых отношениях с Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:48 29.08.2022 (обновлено: 17:16 29.08.2022)
МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным
МИД Германии заявил, что не считает разумным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам