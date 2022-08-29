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МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным - РИА Новости, 29.08.2022
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Туризм
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МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным
МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным - РИА Новости, 29.08.2022
МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным
В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:48
2022-08-29T17:16
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кристофер бургер
россия
мид германии
санкции в отношении россии
евросоюз
туризм
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам."С точки зрения федерального правительства, генеральный запрет выдачи виз гражданам РФ - это не то, что мы считаем разумным в данной форме. Но мы понимаем, что в ЕС есть разные перспективы в этой связи, так как есть разные ситуации в разных государствах-членах ЕС. Важно услышать друг друга... и искать решения, приемлемые для всех", - заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Ранее он сообщил о том, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок примет участие в неформальной встрече СМИД ЕС в Праге 30 и 31 августа, где будет, в частности, обсуждаться вопрос о визовых отношениях с Россией.
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германия, в мире, кристофер бургер, россия, мид германии, санкции в отношении россии, евросоюз, новости - туризм
Германия, В мире, Кристофер Бургер, Россия, МИД Германии, Санкции в отношении России, Евросоюз, Туризм, Новости - Туризм
12:48 29.08.2022 (обновлено: 17:16 29.08.2022)
 
МИД ФРГ назвал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам неразумным

МИД Германии заявил, что не считает разумным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что не считают разумным запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
"С точки зрения федерального правительства, генеральный запрет выдачи виз гражданам РФ - это не то, что мы считаем разумным в данной форме. Но мы понимаем, что в ЕС есть разные перспективы в этой связи, так как есть разные ситуации в разных государствах-членах ЕС. Важно услышать друг друга... и искать решения, приемлемые для всех", - заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Ранее он сообщил о том, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок примет участие в неформальной встрече СМИД ЕС в Праге 30 и 31 августа, где будет, в частности, обсуждаться вопрос о визовых отношениях с Россией.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 08:49Туризм
Запрет виз для россиян не получит общей поддержки в ЕС, считает Боррель
 
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