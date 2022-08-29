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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник упал до 60,4 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник упал до 60,4 рубля - РИА Новости, 29.08.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник упал до 60,4 рубля
Валюта РФ повысилась в понедельник: доллар опустился до 60,4 рубля, евро – до 60,43 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:54
2022-08-29T19:54
2022-08-29T20:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Валюта РФ повысилась в понедельник: доллар опустился до 60,4 рубля, евро – до 60,43 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 10 копеек, до 60,4 руб, евро - на 22 копейки, до 60,43 рубля.
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экономика, валюта, рубль, доллар, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Валюта, Рубль, Доллар, Россия, Московская биржа
19:54 29.08.2022 (обновлено: 20:11 29.08.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в понедельник упал до 60,4 рубля
Официальный курс доллара на понедельник составил 60,4 рубля, евро — 60,43 рубля