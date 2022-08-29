Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы
Bloomberg: власти Британии замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.
"У нас (Великобритании – Прим. ред.) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", - приводит издание слова эксперта.
Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.
Кокс не видит других выходов из положения, кроме государственной помощи либо энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию, либо целевой помощи нуждающимся.
Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".
В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.