https://ria.ru/20220829/umolchanie-1812784681.html

Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы

Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы - РИА Новости, 29.08.2022

Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы

Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T04:37

2022-08-29T04:37

2022-08-29T04:37

в мире

великобритания

электричество

природный газ

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.Кокс не видит других выходов из положения, кроме государственной помощи либо энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию, либо целевой помощи нуждающимся.Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220829/kritika-1812778104.html

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в мире, великобритания, электричество, природный газ