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Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы - РИА Новости, 29.08.2022
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Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы
Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы
Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T04:37
2022-08-29T04:37
в мире
великобритания
электричество
природный газ
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.Кокс не видит других выходов из положения, кроме государственной помощи либо энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию, либо целевой помощи нуждающимся.Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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в мире, великобритания, электричество, природный газ
В мире, Великобритания, Электричество, Природный газ
04:37 29.08.2022
 
Власти Британии уличили в замалчивании критической проблемы

Bloomberg: власти Британии замалчивают перспективу отключения электроэнергии зимой

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.
"У нас (Великобритании – Прим. ред.) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", - приводит издание слова эксперта.
Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.
Кокс не видит других выходов из положения, кроме государственной помощи либо энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию, либо целевой помощи нуждающимся.
Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. При этом он объяснил сложившуюся ситуацию тем, что российская спецоперация на Украине якобы "напугала энергетические рынки".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
01:08
Пушков жестко раскритиковал заявление Джонсона о дорогой электроэнергии
В Соединенном Королевстве наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
 
В миреВеликобританияЭлектричествоПриродный газ
 
 
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