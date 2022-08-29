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Съемки сериала с Натали Портман перенесли из-за угроз стрельбы - РИА Новости, 29.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220829/ugrozy-1812900947.html
Съемки сериала с Натали Портман перенесли из-за угроз стрельбы
Съемки сериала с Натали Портман перенесли из-за угроз стрельбы - РИА Новости, 29.08.2022
Съемки сериала с Натали Портман перенесли из-за угроз стрельбы
Съемки сериала Apple TV+ "Леди в озере" ("Lady in the lake") с Натали Портман остановили из-за угроз, сообщает The Baltimor Banner. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:11
2022-08-29T16:47
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Съемки сериала Apple TV+ "Леди в озере" ("Lady in the lake") с Натали Портман остановили из-за угроз, сообщает The Baltimor Banner.Местные торговцы наркотиками обещали кого-нибудь пристрелить, если группа не покинет их район. Преступники также пытались вымогать у продюсеров 50 тысяч доллар, но те отказались платить. Создатели шоу решили найти другие локации для съемок. Сериал основан на одноименном романе Лауры Липпман. События разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов. Портман играет домохозяйку, взявшуюся за расследование незакрытого убийства. Героиня знакомится с темнокожей активисткой (Моусес Ингрэм), которая борется за социальную справедливость. Съемки проекта начались в апреле. Предполагается, что они завершатся в октябре.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, происшествия, угрозы, наркотики, сша, балтимор
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Происшествия, угрозы, Наркотики, США, Балтимор
16:11 29.08.2022 (обновлено: 16:47 29.08.2022)
 
Съемки сериала с Натали Портман перенесли из-за угроз стрельбы

Съемки сериала с Натали Портман перенесли из-за угроз стрельбы от торговцев наркотиками

© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктриса Натали Портман на церемонии вручения премии "Оскар"
Актриса Натали Портман на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Съемки сериала Apple TV+ "Леди в озере" ("Lady in the lake") с Натали Портман остановили из-за угроз, сообщает The Baltimor Banner.
Местные торговцы наркотиками обещали кого-нибудь пристрелить, если группа не покинет их район. Преступники также пытались вымогать у продюсеров 50 тысяч доллар, но те отказались платить.
Создатели шоу решили найти другие локации для съемок.
Сериал основан на одноименном романе Лауры Липпман. События разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов. Портман играет домохозяйку, взявшуюся за расследование незакрытого убийства. Героиня знакомится с темнокожей активисткой (Моусес Ингрэм), которая борется за социальную справедливость.
Съемки проекта начались в апреле. Предполагается, что они завершатся в октябре.
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