Съемки сериала с Натали Портман перенесли из-за угроз стрельбы

Съемки сериала с Натали Портман перенесли из-за угроз стрельбы

2022-08-29T16:11

2022-08-29T16:11

2022-08-29T16:47

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Съемки сериала Apple TV+ "Леди в озере" ("Lady in the lake") с Натали Портман остановили из-за угроз, сообщает The Baltimor Banner.Местные торговцы наркотиками обещали кого-нибудь пристрелить, если группа не покинет их район. Преступники также пытались вымогать у продюсеров 50 тысяч доллар, но те отказались платить. Создатели шоу решили найти другие локации для съемок. Сериал основан на одноименном романе Лауры Липпман. События разворачиваются в Балтиморе 1960-х годов. Портман играет домохозяйку, взявшуюся за расследование незакрытого убийства. Героиня знакомится с темнокожей активисткой (Моусес Ингрэм), которая борется за социальную справедливость. Съемки проекта начались в апреле. Предполагается, что они завершатся в октябре.

