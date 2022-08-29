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Пушилин предположил, что Европа покупает донбасский уголь через посредников
Пушилин предположил, что Европа покупает донбасский уголь через посредников - РИА Новости, 29.08.2022
Пушилин предположил, что Европа покупает донбасский уголь через посредников
ДНР не исключает, что страны Европы через посредников покупают уголь из Донбасса, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:16
2022-08-29T11:16
2022-08-29T11:16
экономика
цены на нефть
евросоюз
донецкая народная республика
денис пушилин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ДНР не исключает, что страны Европы через посредников покупают уголь из Донбасса, заявил глава республики Денис Пушилин."Ряд европейских стран, с учетом того, что они сами себя загнали в сложную ситуацию, связанную с их отношением к российскому газу, еще больше заинтересованы в нашем угле. Отследить конечного покупателя нам сложно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Европейские страны на фоне рекордно высоких цен на электроэнергию и газ возвращаются к использованию угля и мазута для выработки электроэнергии. В частности, немецкая Uniper заявила, что с конца августа запускает резервную угольную ТЭС для обеспечения достаточного количества электроэнергии в Германии зимой.
https://ria.ru/20220827/ugol-1812396247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, евросоюз, донецкая народная республика, денис пушилин, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Евросоюз, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Санкции в отношении России
Пушилин предположил, что Европа покупает донбасский уголь через посредников
Пушилин не исключил, что Европа может покупать уголь из Донбасса через посредников