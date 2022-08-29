https://ria.ru/20220829/uchebniki-1812896747.html
В Мелитополь доставили российские учебники для колледжей
В Мелитополь доставили российские учебники для колледжей - РИА Новости, 29.08.2022
В Мелитополь доставили российские учебники для колледжей
Российские учебники для 1-2 курсов колледжей доставлены из РФ в Мелитополь, книги на 100% обеспечат потребность, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:22
2022-08-29T14:22
2022-08-29T14:22
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Российские учебники для 1-2 курсов колледжей доставлены из РФ в Мелитополь, книги на 100% обеспечат потребность, передает корреспондент РИА Новости.Все учебники доставлены в Мелитопольский многопрофильный колледж. В частности, это учебники по информатике, биологии, химии, литературе, физике и другим важным предметам."Это литература для студентов 1-2 курсов, это литература, которую мы просили, все по заказу. Литература новая, вся на русском языке. Прекрасная литература, яркая, красочная. Как библиотекарь могу сказать, что литература долгосрочная... бумага внутри тоже хорошая", - отметила заведующая библиотекой колледжа Татьяна Гайдай.По ее словам, в украинский период с литературой в колледже были проблемы."Были книги украинского издательства, их было очень мало. Не в таком количестве, как нам надо. А сейчас - 100% обеспечение студентов", - сказала заведующая библиотекой.
https://ria.ru/20220829/uchebniki-1812807897.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, россия, украина
В мире, Мелитополь, Россия, Украина
В Мелитополь доставили российские учебники для колледжей
В Мелитопольский многопрофильный колледж доставили российские учебники для студентов
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Российские учебники для 1-2 курсов колледжей доставлены из РФ в Мелитополь, книги на 100% обеспечат потребность, передает корреспондент РИА Новости.
Все учебники доставлены в Мелитопольский многопрофильный колледж. В частности, это учебники по информатике, биологии, химии, литературе, физике и другим важным предметам.
"Это литература для студентов 1-2 курсов, это литература, которую мы просили, все по заказу. Литература новая, вся на русском языке. Прекрасная литература, яркая, красочная. Как библиотекарь могу сказать, что литература долгосрочная... бумага внутри тоже хорошая", - отметила заведующая библиотекой колледжа Татьяна Гайдай.
По ее словам, в украинский период с литературой в колледже были проблемы.
"Были книги украинского издательства, их было очень мало. Не в таком количестве, как нам надо. А сейчас - 100% обеспечение студентов", - сказала заведующая библиотекой.