https://ria.ru/20220829/uchebniki-1812896747.html

В Мелитополь доставили российские учебники для колледжей

В Мелитополь доставили российские учебники для колледжей - РИА Новости, 29.08.2022

В Мелитополь доставили российские учебники для колледжей

Российские учебники для 1-2 курсов колледжей доставлены из РФ в Мелитополь, книги на 100% обеспечат потребность, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:22

2022-08-29T14:22

2022-08-29T14:22

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Российские учебники для 1-2 курсов колледжей доставлены из РФ в Мелитополь, книги на 100% обеспечат потребность, передает корреспондент РИА Новости.Все учебники доставлены в Мелитопольский многопрофильный колледж. В частности, это учебники по информатике, биологии, химии, литературе, физике и другим важным предметам."Это литература для студентов 1-2 курсов, это литература, которую мы просили, все по заказу. Литература новая, вся на русском языке. Прекрасная литература, яркая, красочная. Как библиотекарь могу сказать, что литература долгосрочная... бумага внутри тоже хорошая", - отметила заведующая библиотекой колледжа Татьяна Гайдай.По ее словам, в украинский период с литературой в колледже были проблемы."Были книги украинского издательства, их было очень мало. Не в таком количестве, как нам надо. А сейчас - 100% обеспечение студентов", - сказала заведующая библиотекой.

https://ria.ru/20220829/uchebniki-1812807897.html

https://ria.ru/20220808/uchebniki-1807971916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь, россия, украина