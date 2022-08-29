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Кубань передаст учебники школам в Харьковской области - РИА Новости, 29.08.2022
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Кубань передаст учебники школам в Харьковской области
Кубань передаст учебники школам в Харьковской области - РИА Новости, 29.08.2022
Кубань передаст учебники школам в Харьковской области
Семь тысяч учебников будут направлены из Кубани в Харьковскую область к первому сентября, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:03
2022-08-29T10:04
общество
харьковская область
краснодарский край
луганская народная республика
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КРАСНОДАР, 29 авг – РИА Новости. Семь тысяч учебников будут направлены из Кубани в Харьковскую область к первому сентября, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Наш край передаст семь тысяч учебников школам Харьковской области. Это книги по основным предметам общего образования, в их числе и учебники по истории. Важно, чтобы дети со школьной скамьи изучали традиции и культуру своих предков, знали реальную историю. Чтобы никому и ни под каким предлогом не позволить ее переписать. Новые учебники отправим сегодня вечером, чтобы с 1 сентября по ним уже могли заниматься школьники", – написал Кондратьев в Telegram-канале.Также для детей Харьковской области передадут учебники по математике, информатике, биологии, физике, астрономии, химии, ОБЖ, географии, ИЗО, музыке, праву и технологии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области. Первую гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили в июле.На сегодняшний день в Харьковскую область, Донецкую и Луганскую народные республики уже поставили более 900 тонн вещей, продуктов и стройматериалов, добавляют в пресс-службе региона.
https://sn.ria.ru/20220728/uchebniki-1805495130.html
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харьковская область
краснодарский край
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общество, харьковская область, краснодарский край, луганская народная республика
Общество, Харьковская область, Краснодарский край, Луганская Народная Республика
10:03 29.08.2022 (обновлено: 10:04 29.08.2022)
 
Кубань передаст учебники школам в Харьковской области

Глава Кубани Кондратьев: регион передаст в Харьковскую область семь тысяч учебников

© РИА Новости / Анна Волкова / Перейти в фотобанкРаботники школы разбирают школьные учебники
Работники школы разбирают школьные учебники - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Анна Волкова
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Работники школы разбирают школьные учебники. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 авг – РИА Новости. Семь тысяч учебников будут направлены из Кубани в Харьковскую область к первому сентября, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Наш край передаст семь тысяч учебников школам Харьковской области. Это книги по основным предметам общего образования, в их числе и учебники по истории. Важно, чтобы дети со школьной скамьи изучали традиции и культуру своих предков, знали реальную историю. Чтобы никому и ни под каким предлогом не позволить ее переписать. Новые учебники отправим сегодня вечером, чтобы с 1 сентября по ним уже могли заниматься школьники", – написал Кондратьев в Telegram-канале.
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Также для детей Харьковской области передадут учебники по математике, информатике, биологии, физике, астрономии, химии, ОБЖ, географии, ИЗО, музыке, праву и технологии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области. Первую гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили в июле.
На сегодняшний день в Харьковскую область, Донецкую и Луганскую народные республики уже поставили более 900 тонн вещей, продуктов и стройматериалов, добавляют в пресс-службе региона.
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ОбществоХарьковская областьКраснодарский крайЛуганская Народная Республика
 
 
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