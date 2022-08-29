https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812800101.html

В Турции рассказали, сколько туристов ждут в этом году

В Турции рассказали, сколько туристов ждут в этом году - РИА Новости, 29.08.2022

В Турции рассказали, сколько туристов ждут в этом году

Турция в 2022 году планирует принять 47 миллионов отдыхающих, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:38

2022-08-29T19:38

2022-08-29T19:38

туризм

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

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туристы

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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Турция в 2022 году планирует принять 47 миллионов отдыхающих, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.За первые семь месяцев года число прибывших на отдых достигло 26,2 миллиона. Это позволило обновить цель на год. Теперь вместо 42 миллионов в этом году курорты смогут посетить до 47 миллионов туристов, приводит слова министра газета Yeni Şafak.Подчеркнув, что сфера услуг представляет с собой динамичный сектор, который быстро адаптируется к новым условиям и соответствует требованиям своего времени, Эрсой отметил, что на 100-летие республики в 2023 году страну ждут более высокие задачи.

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, туристы