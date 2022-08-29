https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812800101.html
В Турции рассказали, сколько туристов ждут в этом году
В Турции рассказали, сколько туристов ждут в этом году - РИА Новости, 29.08.2022
В Турции рассказали, сколько туристов ждут в этом году
Турция в 2022 году планирует принять 47 миллионов отдыхающих, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:38
2022-08-29T19:38
2022-08-29T19:38
туризм
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
турция
туристы
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АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Турция в 2022 году планирует принять 47 миллионов отдыхающих, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.За первые семь месяцев года число прибывших на отдых достигло 26,2 миллиона. Это позволило обновить цель на год. Теперь вместо 42 миллионов в этом году курорты смогут посетить до 47 миллионов туристов, приводит слова министра газета Yeni Şafak.Подчеркнув, что сфера услуг представляет с собой динамичный сектор, который быстро адаптируется к новым условиям и соответствует требованиям своего времени, Эрсой отметил, что на 100-летие республики в 2023 году страну ждут более высокие задачи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция, туристы
В Турции рассказали, сколько туристов ждут в этом году
Министр туризма Турции: страна планирует принять в этом году 47 миллионов отдыхающих
АНКАРА, 29 авг — РИА Новости. Турция в 2022 году планирует принять 47 миллионов отдыхающих, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.
За первые семь месяцев года число прибывших на отдых достигло 26,2 миллиона. Это позволило обновить цель на год. Теперь вместо 42 миллионов в этом году курорты смогут посетить до 47 миллионов туристов, приводит слова министра газета Yeni Şafak.
Подчеркнув, что сфера услуг представляет с собой динамичный сектор, который быстро адаптируется к новым условиям и соответствует требованиям своего времени, Эрсой отметил, что на 100-летие республики в 2023 году страну ждут более высокие задачи.