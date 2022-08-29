https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html

Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы - РИА Новости, 29.08.2022

Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, пишет в понедельник РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:34

2022-08-29T08:34

2022-08-29T08:34

в мире

турция

дарданеллы

босфор

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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, пишет в понедельник газета Sabah.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы."Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году. С устранением 39-летней виктимизации годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов", - пишет издание."С вступлением в силу 7 октября 2022 года плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы будет увеличена в 5 раз, а выручка, которая в текущем виде составит 40 миллионов долларов, вырастет до 200 миллионов долларов. Согласно Соглашению Монтрё, подписанному в 1936 году, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Стамбульский пролив и входящих и выходящих из пролива Чанаккале (Дарданеллы)", - сообщила газета.

https://ria.ru/20220510/bosfor-1787724476.html

https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, дарданеллы, босфор