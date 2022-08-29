Рейтинг@Mail.ru
Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html
Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы - РИА Новости, 29.08.2022
Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, пишет в понедельник РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:34
2022-08-29T08:34
в мире
турция
дарданеллы
босфор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482c3d0e61410556ece68ada1e871423.jpg
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, пишет в понедельник газета Sabah.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы."Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году. С устранением 39-летней виктимизации годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов", - пишет издание."С вступлением в силу 7 октября 2022 года плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы будет увеличена в 5 раз, а выручка, которая в текущем виде составит 40 миллионов долларов, вырастет до 200 миллионов долларов. Согласно Соглашению Монтрё, подписанному в 1936 году, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Стамбульский пролив и входящих и выходящих из пролива Чанаккале (Дарданеллы)", - сообщила газета.
https://ria.ru/20220510/bosfor-1787724476.html
https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html
турция
дарданеллы
босфор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_328:370:2566:2048_1920x0_80_0_0_f452382e47256ec383e8b52e09f55f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, дарданеллы, босфор
В мире, Турция, Дарданеллы, Босфор
08:34 29.08.2022
 
Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы в пять раз

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, пишет в понедельник газета Sabah.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая, 09:20Специальная военная операция на Украине
В Турции заявили о соблюдении Россией и Украиной требования по Босфору
"Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году. С устранением 39-летней виктимизации годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов", - пишет издание.
"С вступлением в силу 7 октября 2022 года плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы будет увеличена в 5 раз, а выручка, которая в текущем виде составит 40 миллионов долларов, вырастет до 200 миллионов долларов. Согласно Соглашению Монтрё, подписанному в 1936 году, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Стамбульский пролив и входящих и выходящих из пролива Чанаккале (Дарданеллы)", - сообщила газета.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 13:25
В Турции предупредили о вероятности катастрофы в Босфоре из-за мин
 
В миреТурцияДарданеллыБосфор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала