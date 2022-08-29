https://ria.ru/20220829/trebovaniya-1812987523.html

В Киеве рассказали об отношении к требованиям о внеблоковом статусе страны

В Киеве рассказали об отношении к требованиям о внеблоковом статусе страны - РИА Новости, 29.08.2022

В Киеве рассказали об отношении к требованиям о внеблоковом статусе страны

В Киеве не относятся серьезно к требованиям России о внеблоковом статусе Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:36

2022-08-29T18:36

2022-08-29T19:10

в мире

украина

россия

нато

верховная рада украины

киев

евросоюз

ольга стефанишина

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Киеве не относятся серьезно к требованиям России о внеблоковом статусе Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".По ее словам, изменение отношения произошло после того, как в Киеве увидели реакцию Москвы на подачу заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.Она подчеркнула, что Украине уже недостаточно плана действий по получению членства в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс.Верховная рада в декабре 2014 года законодательно оформила отказ от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО.В Вашингтоне неоднократно заявляли, что сейчас вступление Украины в Североатлантический альянс не рассматривается. При этом подчеркивалось, что НАТО никогда не откажется от политики "открытых дверей".Внеблоковый и безъядерный статус Украины обсуждали участники российско-украинских переговоров, которые начались в конце февраля, но позже были заморожены.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии не представляет экзистенциальной угрозы для России.

https://ria.ru/20220826/nato-1812428219.html

https://ria.ru/20220825/krym-1812196343.html

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в мире, украина, россия, нато, верховная рада украины, киев, евросоюз, ольга стефанишина