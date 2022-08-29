https://ria.ru/20220829/translyatsiya-1812971622.html

МИР РПЛ: прямую трансляцию игры "Спартак" - "Зенит" покажут в кинотеатрах

МИР РПЛ: прямую трансляцию игры "Спартак" - "Зенит" покажут в кинотеатрах - РИА Новости, 29.08.2022

МИР РПЛ: прямую трансляцию игры "Спартак" - "Зенит" покажут в кинотеатрах

Матчи "Спартака" и "Зенита" - это всегда борьба до последних секунд и целая буря эмоций. А теперь умножьте все это на два - ведь именно эти две команды... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:55

2022-08-29T17:55

2022-08-29T17:55

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 авг - Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Матчи "Спартака" и "Зенита" - это всегда борьба до последних секунд и целая буря эмоций. А теперь умножьте все это на два - ведь именно эти две команды возглавляют чемпионскую гонку в МИР РПЛ после стартового отрезка!Смогут ли красно-белые взять реванш за поражение в Суперкубке? Смотрите 4 сентября в 20:00 по московскому времени прямую трансляцию битвы двух столиц, погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!Список кинотеатров, в которых будет вестись трансляция: https://kinoteatr.ru/events/mir-rpl-spartak-zenit-event/.Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы