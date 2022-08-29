Рейтинг@Mail.ru
МИР РПЛ: прямую трансляцию игры "Спартак" - "Зенит" покажут в кинотеатрах - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/translyatsiya-1812971622.html
МИР РПЛ: прямую трансляцию игры "Спартак" - "Зенит" покажут в кинотеатрах
МИР РПЛ: прямую трансляцию игры "Спартак" - "Зенит" покажут в кинотеатрах - РИА Новости, 29.08.2022
МИР РПЛ: прямую трансляцию игры "Спартак" - "Зенит" покажут в кинотеатрах
Матчи "Спартака" и "Зенита" - это всегда борьба до последних секунд и целая буря эмоций. А теперь умножьте все это на два - ведь именно эти две команды... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:55
2022-08-29T17:55
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807149887_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_71a417faba80ea3e8cf8b31f0393919f.jpg
МОСКВА, 29 авг - Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Матчи "Спартака" и "Зенита" - это всегда борьба до последних секунд и целая буря эмоций. А теперь умножьте все это на два - ведь именно эти две команды возглавляют чемпионскую гонку в МИР РПЛ после стартового отрезка!Смогут ли красно-белые взять реванш за поражение в Суперкубке? Смотрите 4 сентября в 20:00 по московскому времени прямую трансляцию битвы двух столиц, погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!Список кинотеатров, в которых будет вестись трансляция: https://kinoteatr.ru/events/mir-rpl-spartak-zenit-event/.Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807149887_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_b798e38ab3c5cef71fa9bf3ddc872650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы
17:55 29.08.2022

МИР РПЛ: прямую трансляцию игры "Спартак" - "Зенит" покажут в кинотеатрах

© Фото предоставлено пресс-службой объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"Зал кинотеатра "Формула Кино" в ТЦ "Океания"
Зал кинотеатра Формула Кино в ТЦ Океания
© Фото предоставлено пресс-службой объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Матчи "Спартака" и "Зенита" - это всегда борьба до последних секунд и целая буря эмоций. А теперь умножьте все это на два - ведь именно эти две команды возглавляют чемпионскую гонку в МИР РПЛ после стартового отрезка!
Смогут ли красно-белые взять реванш за поражение в Суперкубке? Смотрите 4 сентября в 20:00 по московскому времени прямую трансляцию битвы двух столиц, погрузитесь в атмосферу стадиона, наслаждайтесь динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!
Список кинотеатров, в которых будет вестись трансляция: https://kinoteatr.ru/events/mir-rpl-spartak-zenit-event/.
Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала