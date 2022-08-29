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Вучич заявил о поиске альтернативы российскому топливу - РИА Новости, 29.08.2022
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Вучич заявил о поиске альтернативы российскому топливу
Вучич заявил о поиске альтернативы российскому топливу - РИА Новости, 29.08.2022
Вучич заявил о поиске альтернативы российскому топливу
Власти Сербии ищут альтернативу российским энергоносителям, заявил президент страны Александр Вучич в интервью агентству Reuters. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:54
2022-08-29T22:54
экономика
сербия
хорватия
венесуэла
газпром
санкции в отношении россии
александр вучич
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Власти Сербии ищут альтернативу российским энергоносителям, заявил президент страны Александр Вучич в интервью агентству Reuters.Он отметил, что Сербия планирует в 2023 году импортировать нефть из Азербайджана, кроме того, страна хочет закупить около двух миллионов тонн угля в Китае и Индонезии. Работающие на нем ТЭЦ производят примерно 70 процентов электроэнергии в стране.Газовые хранилища сейчас заполнены до максимума, запасов должно хватить не менее чем на 60 дней.Как заявлял Вучич 21 августа, с 1 ноября страна не сможет получать нефть из России из-за санкций. Сейчас сырье перевозят танкерами по Адриатическому морю, затем перекачивают по нефтепроводу через Хорватию. Нефть из иракского Киркука, которая может стать альтернативой российской, стоит на 31 доллар за баррель дороже. Это будет стоить бюджету дополнительные 600 миллионов долларов в год.Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович провели встречу на полях ПМЭФ, на которой обсудили возможности устранения последствий готовящегося эмбарго на поставки российской нефти.В конце июня Вучич заявил, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), которая на 56,15 процента принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому".В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать "Нефтяную индустрию Сербии" государству и вернуть назад, когда санкции отменят".Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания — оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
https://ria.ru/20220827/serbiya-1812502707.html
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экономика, сербия, хорватия, венесуэла, газпром, санкции в отношении россии, александр вучич
Экономика, Сербия, Хорватия, Венесуэла, Газпром, Санкции в отношении России, Александр Вучич
20:54 29.08.2022 (обновлено: 22:54 29.08.2022)
 
Вучич заявил о поиске альтернативы российскому топливу

Вучич: Сербия попытается закупать нефть в Венесуэле, а уголь в Индонезии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Власти Сербии ищут альтернативу российским энергоносителям, заявил президент страны Александр Вучич в интервью агентству Reuters.

"Мы будем брать иракскую (нефть. — Прим. ред.). <...> Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы", — сказал глава государства.

Он отметил, что Сербия планирует в 2023 году импортировать нефть из Азербайджана, кроме того, страна хочет закупить около двух миллионов тонн угля в Китае и Индонезии. Работающие на нем ТЭЦ производят примерно 70 процентов электроэнергии в стране.
Газовые хранилища сейчас заполнены до максимума, запасов должно хватить не менее чем на 60 дней.
Президент Республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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Сербия запаслась газом в мае, заявил Вучич
Как заявлял Вучич 21 августа, с 1 ноября страна не сможет получать нефть из России из-за санкций. Сейчас сырье перевозят танкерами по Адриатическому морю, затем перекачивают по нефтепроводу через Хорватию. Нефть из иракского Киркука, которая может стать альтернативой российской, стоит на 31 доллар за баррель дороже. Это будет стоить бюджету дополнительные 600 миллионов долларов в год.
Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович провели встречу на полях ПМЭФ, на которой обсудили возможности устранения последствий готовящегося эмбарго на поставки российской нефти.
В конце июня Вучич заявил, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево компании "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС), которая на 56,15 процента принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому".
В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать "Нефтяную индустрию Сербии" государству и вернуть назад, когда санкции отменят".
Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания — оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
Рабочие на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 15:10
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ЭкономикаСербияХорватияВенесуэлаГазпромСанкции в отношении РоссииАлександр Вучич
 
 
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