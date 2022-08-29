https://ria.ru/20220829/tomsk-1812829545.html

Томская область будет развивать сотрудничество с Белоруссией

Томская область будет развивать сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 29.08.2022

Томская область будет развивать сотрудничество с Белоруссией

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур договорился о развитии сотрудничества региона с Белоруссией в области науки, сельского хозяйства,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:29

2022-08-29T11:29

2022-08-29T11:29

томская область

томская область

белоруссия

томск

экономика

владимир мазур

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ТОМСК, 29 авг – РИА Новости. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур договорился о развитии сотрудничества региона с Белоруссией в области науки, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и по другим направлениям, сообщает обладминистрация.Перспективы двустороннего сотрудничества глава Томской области обсудил в понедельник на встрече с прибывшим в Томск с рабочим визитом министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андреем Худыком."В Беларуси живут исключительно порядочные и работящие люди. Отношения между нашими странами и народами всегда были не просто дружескими, а братскими. А значит, и потенциал у сотрудничества колоссальный. Мы тесно сотрудничаем в области науки, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса. Готовы развивать эти направления и открывать новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Мазур на встрече с белорусским министром.Он также отметил, что отношения сибирского региона с республикой развиваются высокими темпами и должны ускориться после визита белорусской делегации в Томскую область.Худык также выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество. Руководитель белорусской делегации отметил особую заинтересованность в продукции томского машиностроения и сферы переработки дикоросов. Также он предложил рассмотреть вопрос о выпуске продукции под брендом Союзного государства.В июне текущего года глава Томской области участвовал в IX форуме регионов России и Белоруссии в Гродно, где познакомился с работой ряда предприятий, и вместе с Худыком провел в Минске заседание рабочей группы по сотрудничеству региона и республики.

https://realty.ria.ru/20220822/most-1811333092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

томская область, белоруссия, томск, экономика, владимир мазур