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Продажи китайских телевизоров резко выросли в России - РИА Новости, 29.08.2022
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Продажи китайских телевизоров резко выросли в России
Продажи китайских телевизоров резко выросли в России - РИА Новости, 29.08.2022
Продажи китайских телевизоров резко выросли в России
Продажи телевизоров из Китая выросли почти вдвое, а бытовой техники — в три раза, такие данные приводят российские маркетплейсы, пишут "Известия". РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:54
2022-08-29T16:54
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи телевизоров из Китая выросли почти вдвое, а бытовой техники — в три раза, такие данные приводят российские маркетплейсы, пишут "Известия".На Ozon продажи телевизоров китайских брендов в мае выросли на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди китайских брендов больше всего популярны ТВ от Haier, Fusion, Harper и Xiaomi, приводят "Известия" данные маркетплейса.При этом продажи Haier выросли почти в десять раз. Лидирует по штучным продажам телевизоров китайский бренд Xiaomi. Те же тенденции отмечают представители маркетплейса Wildberries.Не отстают и китайские бренды бытовой техники. Например, по данным интернет-сервиса Avito, технику китайского бренда Viomi в мае-июне 2022 года покупали в 3,3 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продажи товаров от BQ выросли на 95%.Эксперты объясняют это тремя факторами. Во-первых, технику других популярных ранее брендов, например, южнокорейских LG, Samsung или японского бренда Sony, сейчас в магазинах найти уже сложно.Во-вторых, техника ушедших из России брендов ввозится сейчас по параллельному импорту, и потребители не понимают, какая гарантия есть на эти товары. В-третьих, китайская техника доступнее по цене.
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россия, китай
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай
16:54 29.08.2022
 

Продажи китайских телевизоров резко выросли в России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПродавец-консультант в торговом зале магазина электроники
Продавец-консультант в торговом зале магазина электроники - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи телевизоров из Китая выросли почти вдвое, а бытовой техники — в три раза, такие данные приводят российские маркетплейсы, пишут "Известия".
На Ozon продажи телевизоров китайских брендов в мае выросли на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди китайских брендов больше всего популярны ТВ от Haier, Fusion, Harper и Xiaomi, приводят "Известия" данные маркетплейса.
Погрузка транспортных контейнеров в порту Китая - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 15:44Россия-Китай: Главное
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста
При этом продажи Haier выросли почти в десять раз. Лидирует по штучным продажам телевизоров китайский бренд Xiaomi. Те же тенденции отмечают представители маркетплейса Wildberries.
Не отстают и китайские бренды бытовой техники. Например, по данным интернет-сервиса Avito, технику китайского бренда Viomi в мае-июне 2022 года покупали в 3,3 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продажи товаров от BQ выросли на 95%.
Эксперты объясняют это тремя факторами. Во-первых, технику других популярных ранее брендов, например, южнокорейских LG, Samsung или японского бренда Sony, сейчас в магазинах найти уже сложно.
Во-вторых, техника ушедших из России брендов ввозится сейчас по параллельному импорту, и потребители не понимают, какая гарантия есть на эти товары. В-третьих, китайская техника доступнее по цене.
 
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