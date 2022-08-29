https://ria.ru/20220829/televizory-1812952771.html

Продажи китайских телевизоров резко выросли в России

Продажи китайских телевизоров резко выросли в России - РИА Новости, 29.08.2022

Продажи китайских телевизоров резко выросли в России

Продажи телевизоров из Китая выросли почти вдвое, а бытовой техники — в три раза, такие данные приводят российские маркетплейсы, пишут "Известия". РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:54

2022-08-29T16:54

2022-08-29T16:54

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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи телевизоров из Китая выросли почти вдвое, а бытовой техники — в три раза, такие данные приводят российские маркетплейсы, пишут "Известия".На Ozon продажи телевизоров китайских брендов в мае выросли на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Среди китайских брендов больше всего популярны ТВ от Haier, Fusion, Harper и Xiaomi, приводят "Известия" данные маркетплейса.При этом продажи Haier выросли почти в десять раз. Лидирует по штучным продажам телевизоров китайский бренд Xiaomi. Те же тенденции отмечают представители маркетплейса Wildberries.Не отстают и китайские бренды бытовой техники. Например, по данным интернет-сервиса Avito, технику китайского бренда Viomi в мае-июне 2022 года покупали в 3,3 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Продажи товаров от BQ выросли на 95%.Эксперты объясняют это тремя факторами. Во-первых, технику других популярных ранее брендов, например, южнокорейских LG, Samsung или японского бренда Sony, сейчас в магазинах найти уже сложно.Во-вторых, техника ушедших из России брендов ввозится сейчас по параллельному импорту, и потребители не понимают, какая гарантия есть на эти товары. В-третьих, китайская техника доступнее по цене.

https://ria.ru/20220825/torgovlya-1812113794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай