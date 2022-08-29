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Telegram удалил все неактивные адреса каналов - РИА Новости, 29.08.2022
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Telegram удалил все неактивные адреса каналов
Telegram удалил все неактивные адреса каналов - РИА Новости, 29.08.2022
Telegram удалил все неактивные адреса каналов
Telegram удалил адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск, сообщил... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:45
2022-08-29T18:45
новости компаний - экономика
общество
павел дуров
telegram (приложение)
технологии
интернет
telegram
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Telegram удалил адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."В середине августа мы удалили все публичные адреса в Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми и неактивными в течение последнего года", - написал Дуров в своем официальном Telegram-канале.Основатель Telegram отметил, что около 70% юзернеймов в мессенджере приходилось на неактивные каналы, из-за этого забивается поиск, и пользователи не могут найти необходимые им каналы. Мессенджер постепенно вновь представит 99% освобожденных адресов для публичного пользования.Что касается коротких имен пользователей, считает Дуров, наиболее подходящим способом их распределения станут аукционы. "Таким образом, у тех, кто приобрел эти запоминающиеся имена, будет мотивация найти им хорошее применение и приносить пользователям пользу с помощью оригинального контента", - сказал он.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220822/telegram-1811433960.html
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новости компаний - экономика, общество, павел дуров, telegram (приложение), технологии, интернет, telegram
Новости компаний - Экономика, Общество, Павел Дуров, Telegram (приложение), Технологии, Интернет, Telegram
18:45 29.08.2022
 
Telegram удалил все неактивные адреса каналов

Telegram удалил адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Telegram удалил адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"В середине августа мы удалили все публичные адреса в Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми и неактивными в течение последнего года", - написал Дуров в своем официальном Telegram-канале.
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Основатель Telegram отметил, что около 70% юзернеймов в мессенджере приходилось на неактивные каналы, из-за этого забивается поиск, и пользователи не могут найти необходимые им каналы. Мессенджер постепенно вновь представит 99% освобожденных адресов для публичного пользования.
Что касается коротких имен пользователей, считает Дуров, наиболее подходящим способом их распределения станут аукционы. "Таким образом, у тех, кто приобрел эти запоминающиеся имена, будет мотивация найти им хорошее применение и приносить пользователям пользу с помощью оригинального контента", - сказал он.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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