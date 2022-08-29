https://ria.ru/20220829/telegram-1812990742.html

Telegram удалил все неактивные адреса каналов

Telegram удалил все неактивные адреса каналов - РИА Новости, 29.08.2022

Telegram удалил все неактивные адреса каналов

Telegram удалил адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск, сообщил... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:45

2022-08-29T18:45

2022-08-29T18:45

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Telegram удалил адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."В середине августа мы удалили все публичные адреса в Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми и неактивными в течение последнего года", - написал Дуров в своем официальном Telegram-канале.Основатель Telegram отметил, что около 70% юзернеймов в мессенджере приходилось на неактивные каналы, из-за этого забивается поиск, и пользователи не могут найти необходимые им каналы. Мессенджер постепенно вновь представит 99% освобожденных адресов для публичного пользования.Что касается коротких имен пользователей, считает Дуров, наиболее подходящим способом их распределения станут аукционы. "Таким образом, у тех, кто приобрел эти запоминающиеся имена, будет мотивация найти им хорошее применение и приносить пользователям пользу с помощью оригинального контента", - сказал он.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220822/telegram-1811433960.html

https://ria.ru/20220819/rkn-1810790214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости компаний - экономика, общество, павел дуров, telegram (приложение), технологии, интернет, telegram