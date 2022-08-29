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В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности - РИА Новости, 29.08.2022
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В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности
В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности - РИА Новости, 29.08.2022
В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности, там эксперты помогут оценить... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:02
2022-08-29T09:02
общество
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности, там эксперты помогут оценить характер, интеллект и эмоциональное состояние, сообщатся на сайте мэра столицы."Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности. В ней можно пройти четырехэтапное компьютерное тестирование и очную консультацию психолога. Он поможет интерпретировать результат и скорректирует нужные параметры при необходимости", - говорится в сообщении.Уточняется, что в мастерскую может записаться любой желающий старше 18 лет и пройти тестирование очно по будням с 10.00 до 18.00."Профессиональная диагностика позволит человеку проанализировать разнообразные личностные характеристики, их проявления, улучшить эмоциональное состояние и повысить персональную продуктивность, избавиться от ограничивающих установок. Посетителям комплекса услуга предоставляется бесплатно", - приводятся на портале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
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общество, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва
Общество, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Москва
09:02 29.08.2022
 
В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности

Центр развития карьеры "Технограда" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности

© Фото : Евгений Самарин / пресс-служба Мэра и Правительства МосквыОбразовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс Техноград на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Евгений Самарин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности, там эксперты помогут оценить характер, интеллект и эмоциональное состояние, сообщатся на сайте мэра столицы.
"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности. В ней можно пройти четырехэтапное компьютерное тестирование и очную консультацию психолога. Он поможет интерпретировать результат и скорректирует нужные параметры при необходимости", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в мастерскую может записаться любой желающий старше 18 лет и пройти тестирование очно по будням с 10.00 до 18.00.
"Профессиональная диагностика позволит человеку проанализировать разнообразные личностные характеристики, их проявления, улучшить эмоциональное состояние и повысить персональную продуктивность, избавиться от ограничивающих установок. Посетителям комплекса услуга предоставляется бесплатно", - приводятся на портале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
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