https://ria.ru/20220829/tekhnograd-1812797423.html
В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности
В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности - РИА Новости, 29.08.2022
В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности
Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности, там эксперты помогут оценить... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:02
2022-08-29T09:02
2022-08-29T09:02
общество
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности, там эксперты помогут оценить характер, интеллект и эмоциональное состояние, сообщатся на сайте мэра столицы."Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности. В ней можно пройти четырехэтапное компьютерное тестирование и очную консультацию психолога. Он поможет интерпретировать результат и скорректирует нужные параметры при необходимости", - говорится в сообщении.Уточняется, что в мастерскую может записаться любой желающий старше 18 лет и пройти тестирование очно по будням с 10.00 до 18.00."Профессиональная диагностика позволит человеку проанализировать разнообразные личностные характеристики, их проявления, улучшить эмоциональное состояние и повысить персональную продуктивность, избавиться от ограничивающих установок. Посетителям комплекса услуга предоставляется бесплатно", - приводятся на портале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.
https://realty.ria.ru/20220818/vdnkh-1810369052.html
https://ria.ru/20220614/chempionat-1795288557.html
москва
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва
Общество, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Москва
В "Технограде" в Москве открылась мастерская диагностики личности
Центр развития карьеры "Технограда" на ВДНХ открыл мастерскую диагностики личности