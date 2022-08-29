https://ria.ru/20220829/taynik-1812953475.html

Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце

Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце - РИА Новости, 29.08.2022

Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце

Полицейские обнаружили оружейный тайник сотрудника украинского военкомата в поселке Белозерка под Херсоном, который был оборудован колодце, сообщается в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:53

2022-08-29T16:53

2022-08-29T16:53

херсонская область

ак-74

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Полицейские обнаружили оружейный тайник сотрудника украинского военкомата в поселке Белозерка под Херсоном, который был оборудован колодце, сообщается в Telegram-канале МВД региона."Двадцать восьмого августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Белозерке у местного жителя Д., 1971 года рождения полицейские обнаружили и изъяли пять автоматов АК-74 с пятью магазинами, 1250 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты (РГД-5 и Ф-1) и два запала, две дымовых шашки", - говорится в сообщении.Оружие мужчина, который работал в Белозерском военкомате и покинул пределы Херсонской области до начала спецоперации, прятал в колодце, отмечено в сообщении.

https://ria.ru/20220316/lnr-1778501184.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , ак-74, в мире