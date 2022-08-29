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Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце - РИА Новости, 29.08.2022
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Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце
Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце - РИА Новости, 29.08.2022
Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце
Полицейские обнаружили оружейный тайник сотрудника украинского военкомата в поселке Белозерка под Херсоном, который был оборудован колодце, сообщается в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:53
2022-08-29T16:53
херсонская область
ак-74
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Полицейские обнаружили оружейный тайник сотрудника украинского военкомата в поселке Белозерка под Херсоном, который был оборудован колодце, сообщается в Telegram-канале МВД региона."Двадцать восьмого августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Белозерке у местного жителя Д., 1971 года рождения полицейские обнаружили и изъяли пять автоматов АК-74 с пятью магазинами, 1250 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты (РГД-5 и Ф-1) и два запала, две дымовых шашки", - говорится в сообщении.Оружие мужчина, который работал в Белозерском военкомате и покинул пределы Херсонской области до начала спецоперации, прятал в колодце, отмечено в сообщении.
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херсонская область , ак-74, в мире
Херсонская область , АК-74, В мире
16:53 29.08.2022
 
Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце

Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник сотрудника украинского военкомата

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкСотрудники военной полиции РФ в Херсонской области
Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудники военной полиции РФ в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Полицейские обнаружили оружейный тайник сотрудника украинского военкомата в поселке Белозерка под Херсоном, который был оборудован колодце, сообщается в Telegram-канале МВД региона.
"Двадцать восьмого августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Белозерке у местного жителя Д., 1971 года рождения полицейские обнаружили и изъяли пять автоматов АК-74 с пятью магазинами, 1250 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты (РГД-5 и Ф-1) и два запала, две дымовых шашки", - говорится в сообщении.
Оружие мужчина, который работал в Белозерском военкомате и покинул пределы Херсонской области до начала спецоперации, прятал в колодце, отмечено в сообщении.
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Херсонская областьАК-74В мире
 
 
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