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Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце
Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце - РИА Новости, 29.08.2022
Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце
Полицейские обнаружили оружейный тайник сотрудника украинского военкомата в поселке Белозерка под Херсоном, который был оборудован колодце, сообщается в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:53
2022-08-29T16:53
2022-08-29T16:53
херсонская область
ак-74
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Полицейские обнаружили оружейный тайник сотрудника украинского военкомата в поселке Белозерка под Херсоном, который был оборудован колодце, сообщается в Telegram-канале МВД региона."Двадцать восьмого августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Белозерке у местного жителя Д., 1971 года рождения полицейские обнаружили и изъяли пять автоматов АК-74 с пятью магазинами, 1250 патронов калибра 5,45 мм, две гранаты (РГД-5 и Ф-1) и два запала, две дымовых шашки", - говорится в сообщении.Оружие мужчина, который работал в Белозерском военкомате и покинул пределы Херсонской области до начала спецоперации, прятал в колодце, отмечено в сообщении.
https://ria.ru/20220316/lnr-1778501184.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , ак-74, в мире
Херсонская область , АК-74, В мире
Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник в колодце
Полицейские в Херсонской области нашли оружейный тайник сотрудника украинского военкомата