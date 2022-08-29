https://ria.ru/20220829/syr-1812988875.html

Круг адыгейского сыра массой 142 килограмма изготовлен в республике

Круг адыгейского сыра массой 142 килограмма изготовлен в республике - РИА Новости, 29.08.2022

Круг адыгейского сыра массой 142 килограмма изготовлен в республике

Рекордный 142-килограммовый круг адыгейского сыра представили местные производители на фестивале, посвященном главному национальному гастрономическому бренду,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:43

2022-08-29T18:43

2022-08-29T18:43

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

экономика

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МАЙКОП, 29 авг - РИА Новости. Рекордный 142-килограммовый круг адыгейского сыра представили местные производители на фестивале, посвященном главному национальному гастрономическому бренду, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Адыгее произвели самый большой в мире круг адыгейского сыра. Он был презентован в ходе ХI регионального фестиваля адыгейского сыра. Рекорд зафиксирован в присутствии главы Адыгеи Мурата Кумпилова, а также гостей и участников фестиваля. Для этого в республику прибыл официальный представитель Книги рекордов России Александр Пересвет", - говорится в сообщении.Отмечается, что сыр приготовили специалисты молзавода "Гиагинский", посвятившие рекорд 100-летию государственности Адыгеи. Сыр варили пять мастеров в течение суток, соблюдая традиционную технологию. Специальную корзину для сыра из рогозы мастера плели семь дней.Большой круг сыра доставили на фестивальную площадку, где прошла публичная фиксация рекорда.Как отметил в ходе церемонии глава республики Мурат Кумпилов, адыгейский сыр сегодня входит в число самых популярных гастрономических брендов России.По данным властей, в прошлом году объемы произведенных сыров и сырных продуктов выросли в Адыгее на 12% и достигли 21,7 тысячи тонн. За семь месяцев этого года производство адыгейского сыра в республике выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего производство сыров и сырных продуктов за этот же период выросло на 18%, составив 14,88 тысячи тонн.

https://ria.ru/20220707/investproekty-1800984525.html

https://ria.ru/20220628/sotsobekty-1798814751.html

республика адыгея

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика адыгея, мурат кумпилов, россия, экономика