https://ria.ru/20220829/syr-1812988875.html
Круг адыгейского сыра массой 142 килограмма изготовлен в республике
Круг адыгейского сыра массой 142 килограмма изготовлен в республике - РИА Новости, 29.08.2022
Круг адыгейского сыра массой 142 килограмма изготовлен в республике
Рекордный 142-килограммовый круг адыгейского сыра представили местные производители на фестивале, посвященном главному национальному гастрономическому бренду,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:43
2022-08-29T18:43
2022-08-29T18:43
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
экономика
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МАЙКОП, 29 авг - РИА Новости. Рекордный 142-килограммовый круг адыгейского сыра представили местные производители на фестивале, посвященном главному национальному гастрономическому бренду, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Адыгее произвели самый большой в мире круг адыгейского сыра. Он был презентован в ходе ХI регионального фестиваля адыгейского сыра. Рекорд зафиксирован в присутствии главы Адыгеи Мурата Кумпилова, а также гостей и участников фестиваля. Для этого в республику прибыл официальный представитель Книги рекордов России Александр Пересвет", - говорится в сообщении.Отмечается, что сыр приготовили специалисты молзавода "Гиагинский", посвятившие рекорд 100-летию государственности Адыгеи. Сыр варили пять мастеров в течение суток, соблюдая традиционную технологию. Специальную корзину для сыра из рогозы мастера плели семь дней.Большой круг сыра доставили на фестивальную площадку, где прошла публичная фиксация рекорда.Как отметил в ходе церемонии глава республики Мурат Кумпилов, адыгейский сыр сегодня входит в число самых популярных гастрономических брендов России.По данным властей, в прошлом году объемы произведенных сыров и сырных продуктов выросли в Адыгее на 12% и достигли 21,7 тысячи тонн. За семь месяцев этого года производство адыгейского сыра в республике выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего производство сыров и сырных продуктов за этот же период выросло на 18%, составив 14,88 тысячи тонн.
https://ria.ru/20220707/investproekty-1800984525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, мурат кумпилов, россия, экономика
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, Экономика
МАЙКОП, 29 авг - РИА Новости. Рекордный 142-килограммовый круг адыгейского сыра представили местные производители на фестивале, посвященном главному национальному гастрономическому бренду, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Адыгее произвели самый большой в мире круг адыгейского сыра. Он был презентован в ходе ХI регионального фестиваля адыгейского сыра. Рекорд зафиксирован в присутствии главы Адыгеи Мурата Кумпилова
, а также гостей и участников фестиваля. Для этого в республику прибыл официальный представитель Книги рекордов России
Александр Пересвет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сыр приготовили специалисты молзавода "Гиагинский", посвятившие рекорд 100-летию государственности Адыгеи. Сыр варили пять мастеров в течение суток, соблюдая традиционную технологию. Специальную корзину для сыра из рогозы мастера плели семь дней.
Большой круг сыра доставили на фестивальную площадку, где прошла публичная фиксация рекорда.
"В результате взвешивания установлено, что вес самого большого в мире адыгейского сыра составил ровно 142 килограмма. Для его приготовления понадобилось 1000 литров цельного молока. Свидетелями исторического момента стали все участники фестиваля, которым после фиксации рекорда была предоставлена возможность сфотографироваться с сыром- рекордсменом, а потом и продегустировать его", - добавляется в релизе.
Как отметил в ходе церемонии глава республики Мурат Кумпилов, адыгейский сыр сегодня входит в число самых популярных гастрономических брендов России.
"Наш сыр ценят за вкус и качество. Спрос на адыгейский сыр растет. И мы увеличиваем производство сыра, расширяем географию поставок. При этом для борьбы с контрафактом защитили товарный знак "Адыгейский сыр", что повлияло на рост производства сыра. В текущем году наши предприятия молочной отрасли продолжили наращивать объемы производства, развивать свой потенциал. Установленный рекорд наглядно это демонстрирует", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
По данным властей, в прошлом году объемы произведенных сыров и сырных продуктов выросли в Адыгее на 12% и достигли 21,7 тысячи тонн. За семь месяцев этого года производство адыгейского сыра в республике выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего производство сыров и сырных продуктов за этот же период выросло на 18%, составив 14,88 тысячи тонн.