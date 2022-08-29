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Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне - РИА Новости, 29.08.2022
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Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне - РИА Новости, 29.08.2022
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне
Два человека погибли в результате стрельбы на территории магазина в городе Бенд в американском штате Орегон, сообщили местные правоохранительные органы. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:52
2022-08-29T09:52
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы на территории магазина в городе Бенд в американском штате Орегон, сообщили местные правоохранительные органы.Как сообщается в заявлении полиции Бенда, в воскресенье вечером в службу экстренной помощи начали поступать звонки о стрельбе в торговом центре Forum. По данным полиции, неизвестный начал стрельбу на парковке и продолжил ее уже в помещении продуктового магазина, расположенного в торговом центре."Один человек был застрелен на входе в магазин ... Полиция считает, что стрелявший продолжил вести огонь внутри магазина, убив еще одного человека", - говорится в заявлении полиции Бенда.Позднее полиция обнаружила труп еще одного человека, предположительно, стрелявшего. Как именно погиб нападавший, не уточняется. В полиции отметили, что сотрудники правоохранительных органов не применяли огнестрельное оружие на месте происшествия.По факту стрельбы ведется расследование.С начала года, по данным аналитиков, в результате случаев применения огнестрельного оружия в США погибли около 20 тысяч человек, а также в стране произошло 260 случаев, которые квалифицированы как массовая стрельба. В том числе в штате Техас 18-летний из штурмовой винтовки убил 21 человека в начальной школе, а в городе Буффало 10 человек были убиты в магазине.
https://ria.ru/20220826/strelba-1812387492.html
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в мире, сша, техас
В мире, США, Техас
09:52 29.08.2022
 
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне, два человека погибли

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы на территории магазина в городе Бенд в американском штате Орегон, сообщили местные правоохранительные органы.
Как сообщается в заявлении полиции Бенда, в воскресенье вечером в службу экстренной помощи начали поступать звонки о стрельбе в торговом центре Forum. По данным полиции, неизвестный начал стрельбу на парковке и продолжил ее уже в помещении продуктового магазина, расположенного в торговом центре.
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"Один человек был застрелен на входе в магазин ... Полиция считает, что стрелявший продолжил вести огонь внутри магазина, убив еще одного человека", - говорится в заявлении полиции Бенда.
Позднее полиция обнаружила труп еще одного человека, предположительно, стрелявшего. Как именно погиб нападавший, не уточняется. В полиции отметили, что сотрудники правоохранительных органов не применяли огнестрельное оружие на месте происшествия.
По факту стрельбы ведется расследование.
С начала года, по данным аналитиков, в результате случаев применения огнестрельного оружия в США погибли около 20 тысяч человек, а также в стране произошло 260 случаев, которые квалифицированы как массовая стрельба. В том числе в штате Техас 18-летний из штурмовой винтовки убил 21 человека в начальной школе, а в городе Буффало 10 человек были убиты в магазине.
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