https://ria.ru/20220829/strelba-1812805164.html

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне - РИА Новости, 29.08.2022

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Орегоне

Два человека погибли в результате стрельбы на территории магазина в городе Бенд в американском штате Орегон, сообщили местные правоохранительные органы. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:52

2022-08-29T09:52

2022-08-29T09:52

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы на территории магазина в городе Бенд в американском штате Орегон, сообщили местные правоохранительные органы.Как сообщается в заявлении полиции Бенда, в воскресенье вечером в службу экстренной помощи начали поступать звонки о стрельбе в торговом центре Forum. По данным полиции, неизвестный начал стрельбу на парковке и продолжил ее уже в помещении продуктового магазина, расположенного в торговом центре."Один человек был застрелен на входе в магазин ... Полиция считает, что стрелявший продолжил вести огонь внутри магазина, убив еще одного человека", - говорится в заявлении полиции Бенда.Позднее полиция обнаружила труп еще одного человека, предположительно, стрелявшего. Как именно погиб нападавший, не уточняется. В полиции отметили, что сотрудники правоохранительных органов не применяли огнестрельное оружие на месте происшествия.По факту стрельбы ведется расследование.С начала года, по данным аналитиков, в результате случаев применения огнестрельного оружия в США погибли около 20 тысяч человек, а также в стране произошло 260 случаев, которые квалифицированы как массовая стрельба. В том числе в штате Техас 18-летний из штурмовой винтовки убил 21 человека в начальной школе, а в городе Буффало 10 человек были убиты в магазине.

https://ria.ru/20220826/strelba-1812387492.html

https://ria.ru/20220823/proisshetsivya-1811453076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, техас