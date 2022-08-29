12:43 29.08.2022 (обновлено: 15:46 29.08.2022)
Добровольцы из Башкирии отправились на спецоперацию в Донбасс
Добровольцы из Башкирии отправились на спецоперацию в Донбасс после боевого слаживания
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
УФА, 29 авг — РИА Новости. Бойцы двух добровольческих отрядов, сформированных в Башкирии, отправились на место проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Радий Хабиров.
"Два наших батальона в полном составе уже выдвинулись на сторону специальной военной операции", — объявил он на заседании республиканского правительства.
Хабиров также поручил главам муниципалитетов накануне 1 сентября оказать особое внимание детям добровольцев.
"На одном из заседаний нам надо вместе подумать о том, что эти ребята со временем начнут возвращаться. Среди них очень много толковых людей, надо и кадровые службы, и правительство подключить, надо посмотреть. Кто-то уже завершает службу, их надо трудоустроить. Ну и конечно, по социальной части надо посмотреть: и психологические травмы, и физические. Нам надо брать этих ребят и думать", — заключил глава Башкирии.
Два добровольческих батальона в республике сформировали по инициативе общественных организаций — Башкирского батальона имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова и добровольческого батальона имени Александра Доставалова — Героя России, участника боевых и миротворческих операций. Оба батальона до отправки в Донбасс прошли подготовку на местах боевого слаживания.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.