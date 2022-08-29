https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812854244.html

Добровольцы из Башкирии отправились на спецоперацию в Донбасс

Добровольцы из Башкирии отправились на спецоперацию в Донбасс - РИА Новости, 29.08.2022

Добровольцы из Башкирии отправились на спецоперацию в Донбасс

Бойцы двух добровольческих отрядов, сформированных в Башкирии, отправились на место проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Радий... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:43

2022-08-29T12:43

2022-08-29T15:46

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

в мире

республика башкортостан

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УФА, 29 авг — РИА Новости. Бойцы двух добровольческих отрядов, сформированных в Башкирии, отправились на место проведения специальной военной операции, сообщил глава региона Радий Хабиров."Два наших батальона в полном составе уже выдвинулись на сторону специальной военной операции", — объявил он на заседании республиканского правительства.Хабиров также поручил главам муниципалитетов накануне 1 сентября оказать особое внимание детям добровольцев.Два добровольческих батальона в республике сформировали по инициативе общественных организаций — Башкирского батальона имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова и добровольческого батальона имени Александра Доставалова — Героя России, участника боевых и миротворческих операций. Оба батальона до отправки в Донбасс прошли подготовку на местах боевого слаживания.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, россия, в мире, республика башкортостан