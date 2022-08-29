https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812849675.html
ВС России с начала спецоперации уничтожили 276 украинских самолетов
ВС России с начала спецоперации уничтожили 276 украинских самолетов - РИА Новости, 29.08.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 276 украинских самолетов
Российские военные за время проведения спецоперации на Украине уничтожили 276 украинских самолетов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:28
2022-08-29T12:28
2022-08-29T12:28
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские военные за время проведения спецоперации на Украине уничтожили 276 украинских самолетов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 276 самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотных летательных аппарата, 370 зенитных ракетных комплексов", - говорится в документе.Отмечается, что также уничтожены более 4,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, а также более пяти тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России с начала спецоперации уничтожили 276 украинских самолетов
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 276 самолетов ВСУ, 148 вертолетов, 1832 БПЛА