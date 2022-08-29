https://ria.ru/20220829/spetsoperatsiya-1812843078.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.08.2022 - РИА Новости, 29.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:13
2022-08-29T14:13
2022-08-29T14:13
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Военные ДНР и ЛНР совместно с ВС РФ освободили 271 населенный пункт в Донецкой Народной Республике, включая Кодему, сообщает штаб территориальной обороны республики. Идут боевые действия в районах Авдеевки, Северска и Соледара. Украинские войска несут большие потери личного состава и военной техники, и вынуждены отступать.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы девять пунктов управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, перехватили три баллистические ракеты "Точка-У", 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 276 самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотника, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4408 танков и других бронемашин, 3354 орудия полевой артиллерии и 5126 единиц автомобильной техники.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 29 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Военные ДНР и ЛНР совместно с ВС РФ освободили 271 населенный пункт в Донецкой Народной Республике, включая Кодему, сообщает штаб территориальной обороны республики. Идут боевые действия в районах Авдеевки, Северска и Соледара. Украинские войска несут большие потери личного состава и военной техники, и вынуждены отступать.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы девять пунктов управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Поражены 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, перехватили три баллистические ракеты "Точка-У", 21 снаряд РСЗО "Ольха" и HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 276 самолетов, 148 вертолетов, 1832 беспилотника, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4408 танков и других бронемашин, 3354 орудия полевой артиллерии и 5126 единиц автомобильной техники.