https://ria.ru/20220829/spas-1812394850.html

Православные отмечают Ореховый Спас

Православные отмечают Ореховый Спас - РИА Новости, 29.08.2022

Православные отмечают Ореховый Спас

В Русской православной церкви в понедельник вспоминают принесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Другое название... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T00:00

2022-08-29T00:00

2022-08-29T00:00

религия

иисус христос

эдесса

русская православная церковь

медовый спас

религиозные праздники

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В Русской православной церкви в понедельник вспоминают принесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Другое название праздника – Ореховый, или Хлебный Спас.В этот день по народной традиции полагалось освящать урожай зерна или орехи – чтобы тот пошел людям на пользу. Ранее летом в Церкви встречали другие "урожайные" праздники, или "Спасы", то есть торжества, посвященные Спасителю – Иисусу Христу.Так, 14 августа прошел Медовый Спас. Церковное название праздника – Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. Он посвящен традиции, когда в Константинополе выносили из храма Святой Софии частицы креста, на котором был распят Спаситель.Чуть позже, 19 августа в Церкви встретили Яблочный Спас. Праздник Преображения Господня, который отсылает к евангельскому событию, когда Иисус Христос преобразился на глазах у апостолов – от него начал исходить небесный свет.Третий "Спас" - Ореховый или хлебный – народное название церковного праздника Перенесения нерукотворного образа Христова из Эдессы в Константинополь. Согласно преданию, царь Эдессы Авгарь был болен и послал к Спасителю художника, чтобы тот сделал Его портрет. Правитель надеялся через изображение Иисуса исцелиться. По преданию, Христос вытер лицо тканью, на которой отпечатался Его лик, и отправил плат в Эдессу. Авгарь вскоре исцелился.Именно это изображение в дальнейшем легло в основу иконографического типа "Спас нерукотворный". В 944-м эту ткань с ликом Спасителя перевезли из Эдессы в Константинополь, что и вспоминает сегодня Церковь. Позже, в средние века, плат был утерян."Почитание в Церкви нерукотворного образа Спасителя связано с догматом о том, что воплотившийся Сын Божий стал истинным человеком, оставаясь истинным Богом, что его человечество было реальным и не бестелесным. Он был во всем подобен нам, кроме греха. Отсюда же вытекает важнейший догмат об иконопочитании – "изобразимости" воплотившегося Сына Божия и о том, что честь, которую мы воздаем этим священным изображениям, возводит нас к первообразу – то есть к тому, кто на них запечатлен чудесным образом, как Спас нерукотворный, или через иконы", - говорит глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Вместе с тем он предостерег верующих от поклонения иконам. "Христиане поклоняются только Богу, а иконы чтут. В случае со Спасом Нерукотворным, христиане поклонялись не плату, веществу, а лику, который был на нем изображен. Можно сказать, что хронологически Спас Нерукотворный был первой иконой христианства. Надо только уточнить, что на протяжении нескольких веков убрус был сокрыт", - заключил протоиерей.

https://ria.ru/20220819/spas-1810569839.html

эдесса

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, эдесса, русская православная церковь, медовый спас, религиозные праздники