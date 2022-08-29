https://ria.ru/20220829/sotsipoteka-1812999836.html

Жителям Подмосковья выдали более 6 тысяч льготных ипотек с начала года

Жителям Подмосковья выдали более 6 тысяч льготных ипотек с начала года - РИА Новости, 29.08.2022

Жителям Подмосковья выдали более 6 тысяч льготных ипотек с начала года

Более 6 тысяч льготных ипотек оформили в Подмосковье в 2022 году. Еще восемь тысяч ипотек выдали по семейной программе. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:18

2022-08-29T19:18

2022-08-29T19:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312808_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a06166a65134ea9ffb5791e85c03814.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Более 6 тысяч льготных ипотек оформили в Подмосковье в 2022 году. Еще восемь тысяч ипотек выдали по семейной программе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлдуму.По словам представителя комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игоря Коханого, всего жители региона получили 19,6 миллиарда рублей на льготных условиях. При этом ставка по ипотеке упала на 7% за июнь этого года. По семейной ипотеке жителям Подмосковья выделили 45,8 миллиарда рублей.Средства выдают на приобретение и строительство жилья. Максимально можно претендовать на 12 миллионов рублей.Ставка по семейной ипотеке составляет 6%. Ее могут получить семьи, в которых первый ребенок появился на свет в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Программой можно будет воспользоваться до 2023 года. Для семей с детьми-инвалидами – до 2027-го.Кроме того, в регионе действует социальная ипотека для специалистов. За последние полгода услугой воспользовались 250 человек."На эти цели из бюджета Московской области было выделено 508 миллионов рублей. Всего же ожидается, что в этом году льготную ипотеку получат 435 специалистов, из бюджета предусмотрено 2,2 миллиарда рублей", – рассказал Коханый.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мособлдума